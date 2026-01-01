Магия свечей. «От Вивальди до Эйнауди. Признание в любви по-итальянски» в особняке Серебрякова

Концерт к 14 февраля в особняке Серебрякова

В День всех влюбленных мы приглашаем вас на уникальное музыкальное свидание в аристократических интерьерах особняка Серебрякова. В атмосферном свете сотен свечей вы станете свидетелями признания в любви, оформленного в изящные звуки Италии.

Волшебные звуки

Великолепный квартет VIRTUOSI проведет вас через историю музыки, от страстных штормов Вивальди до пронзительной меланхолии Эйнауди. Гайдна и величие Пахельбеля вплетутся в единое музыкальное полотно, обострив ваши чувства. Это диалог эпох, где музыка становится вечным языком, способным тронуть рычаги в глубине души.

Подарите волшебство

Этот концерт — отличная возможность подарить своей второй половинке незабываемые мгновения, где каждая нота становится повестью о чувствах. Пусть ваше свидание станет самым элегантным событием в вашей истории любви!

Практическая информация

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Внимание! Билеты представлены в трех категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд

1-й ряд Категория A: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала выступления. Концерт предназначен для всех зрителей старше 12 лет.