Магия свечей. От Баха до рок-хитов

Музыкальный вечер в особняке Серебрякова

Под сводами старинного особняка Серебрякова классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет великолепных музыкантов Virtuosi исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Программа концерта

В окружении сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки разных жанров и стран. На концерте прозвучит всеми любимый цикл «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди. Затем мы перенесёмся к произведениям таких классиков, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель…

После этого устремимся к проникновенным мелодиям неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего своим творчеством миллионы человеческих сердец. Завершит наш вечер кульминация — рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены!

Историческая экскурсия

До начала концерта у вас есть возможность посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и уникальные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из парадных залов имеет свой цвет и напротив — богатый декор с резными и расписными потолками. В некоторых залах остались изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код — Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсионным обслуживанием (начало экскурсии за 45 минут до начала концерта).

1-ый ряд с экскурсионным обслуживанием (начало экскурсии за 45 минут до начала концерта). Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсионным обслуживанием и без него (начало экскурсии за 45 минут до начала концерта).

2-й и 3-й ряды с экскурсионным обслуживанием и без него (начало экскурсии за 45 минут до начала концерта). Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Экскурсия займёт 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.