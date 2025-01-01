Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. От Баха до рок-хитов
Киноафиша Магия свечей. От Баха до рок-хитов

Магия свечей. От Баха до рок-хитов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в особняке Серебрякова

Под сводами старинного особняка Серебрякова классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет великолепных музыкантов Virtuosi исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Программа концерта

В окружении сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки разных жанров и стран. На концерте прозвучит всеми любимый цикл «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди. Затем мы перенесёмся к произведениям таких классиков, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель

После этого устремимся к проникновенным мелодиям неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего своим творчеством миллионы человеческих сердец. Завершит наш вечер кульминация — рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены!

Историческая экскурсия

До начала концерта у вас есть возможность посетить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Этот особняк сохранил оригинальный фасад и уникальные дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый из парадных залов имеет свой цвет и напротив — богатый декор с резными и расписными потолками. В некоторых залах остались изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код — Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсионным обслуживанием (начало экскурсии за 45 минут до начала концерта).
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсионным обслуживанием и без него (начало экскурсии за 45 минут до начала концерта).
  • Категория В: все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составит 1 час 40 минут, без экскурсии — 1 час 15 минут. Экскурсия займёт 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1900 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
0+
Классическая музыка
Орган при свечах
9 ноября в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Пьяццолла. Краски танго
6+
Классическая музыка
Пьяццолла. Краски танго
11 сентября в 20:00 Анненкирхе
от 1800 ₽
ЗКР, М. Алексеев,Аб-т № 8
6+
Классическая музыка
ЗКР, М. Алексеев,Аб-т № 8
13 февраля в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше