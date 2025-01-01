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Магия свечей. От Баха до рок-хитов
Киноафиша Магия свечей. От Баха до рок-хитов

Магия свечей. От Баха до рок-хитов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в особняке Серебрякова: классика и рок в одном флаконе

Под сводами старинного особняка Серебрякова зрители смогут насладиться уникальным сочетанием классической музыки и рок-хитов. Квартет великолепных музыкантов VIRTUOSI исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до легендарных рок-композиций. В окружении сотен свечей вы перенесетесь через столетия истории музыки различных жанров и стран.

Программа концерта

Вечер начнется с всеми любимого цикла концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди. Затем музыкальное путешествие продолжится произведениями таких классиков, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель. После этого вы сможете насладиться проникновенными мелодиями неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего миллионы сердец. Кульминацией вечера станут рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены!

Экскурсия по особняку

Перед началом концерта гости смогут совершить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код для посещения: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией (начало экскурсии в 18:15)
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии (начало экскурсии в 18:15)
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям категории B рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов Магия свечей. От Баха до рок-хитов

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