Магия свечей. От Баха до рок-хитов

Под сводами старинного особняка Серебрякова зрители смогут насладиться уникальным сочетанием классической музыки и рок-хитов. Квартет великолепных музыкантов VIRTUOSI исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до легендарных рок-композиций. В окружении сотен свечей вы перенесетесь через столетия истории музыки различных жанров и стран.
Вечер начнется с всеми любимого цикла концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди. Затем музыкальное путешествие продолжится произведениями таких классиков, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель. После этого вы сможете насладиться проникновенными мелодиями неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего миллионы сердец. Кульминацией вечера станут рок-хиты Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены!
Перед началом концерта гости смогут совершить экскурсию и погрузиться в историю одного из самых изысканных петербургских домов. Особняк сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшает великолепная парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код для посещения: Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям категории B рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.