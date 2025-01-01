Магия свечей. От Баха до рок-хитов в Оранжерее

Музыкальный вечер в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет виртуозных музыкантов Four Seasons исполнит музыкальные шедевры, охватывающие эпохи барокко и хиты легендарных рок-групп.

В окружении тропических растений и сотен свечей нас ждет захватывающее путешествие через столетия музыки разных жанров и стран. Прозвучат величайшие произведения Иоганна Себастьяна Баха, а затем мы насладимся всеми любимым циклом концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди.

Кроме того, не упустим возможность услышать проникающие мелодии неоклассика Людовико Эйнауди, который завоевал сердца миллионов слушателей по всему миру. И, конечно, в финале вечера услышатся рок-хиты от Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены. Это будет действительно восхитительное музыкальное путешествие, где каждая композиция погрузит вас в глубокие эмоции и подарит фейерверк чувств!

Исполнители

Струнный квартет Four Seasons

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

Категория В (все ряды, начиная с 4-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Продолжительность

1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.