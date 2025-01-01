Магия свечей. От Баха до рок-хитов в Оранжерее

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Квартет виртуозных музыкантов Four Seasons исполнит музыкальные шедевры, охватывающие эпохи барокко и хиты легендарных рок-групп.
В окружении тропических растений и сотен свечей нас ждет захватывающее путешествие через столетия музыки разных жанров и стран. Прозвучат величайшие произведения Иоганна Себастьяна Баха, а затем мы насладимся всеми любимым циклом концертов «Времена года» от гения барочной музыки Антонио Вивальди.
Кроме того, не упустим возможность услышать проникающие мелодии неоклассика Людовико Эйнауди, который завоевал сердца миллионов слушателей по всему миру. И, конечно, в финале вечера услышатся рок-хиты от Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены. Это будет действительно восхитительное музыкальное путешествие, где каждая композиция погрузит вас в глубокие эмоции и подарит фейерверк чувств!
Струнный квартет Four Seasons
В продаже доступны билеты трех категорий:
В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.
1 час 15 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.