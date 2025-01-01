Магия свечей. «От Баха до Призрака оперы»

Концерт органной музыки «От Баха до Призрака оперы»

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на уникальный концерт органной музыки «От Баха до Призрака оперы». В исполнении одной из ведущих органисток России, Ирины Розановой, вы сможете насладиться шедеврами, охватывающими века.

Путешествие во времени

Концерт станет настоящим путешествием во времени и пространстве, где мощь органа завораживает под мерцание сотен свечей. Зрители услышат грандиозные творения Иоганна Себастьяна Баха, а также захватывающие мелодии из легендарного мюзикла «Призрак Оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

О исполнителе

Ирина Розанова — органистка мирового уровня, лауреат международных конкурсов и член Союза концертных и музыкальных деятелей. Она выступает как сольно, так и в различных ансамблях, не только в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Саратов, Красноярск, Сочи, Архангельск, Петрозаводск и др.), но и за рубежом (Белоруссия, Украина, Армения, Англия, Шотландия, Мальта, Финляндия, Голландия, Германия, Словения).

Разнообразие репертуара

В репертуаре Ирины Розановой звучит музыка разных стилей и эпох, включая произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Она активно концертирует с ведущими оркестровыми и хоровыми коллективами.

Информация о концерте

Исполнитель: Органистка Ирина Розанова

Органистка Ирина Розанова Продолжительность концерта: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Возрастное ограничение: Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет

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