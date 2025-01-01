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Магия свечей. «От Баха до Призрака оперы»
Киноафиша Магия свечей. «От Баха до Призрака оперы»

Магия свечей. «От Баха до Призрака оперы»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «От Баха до Призрака оперы»

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на уникальный концерт органной музыки «От Баха до Призрака оперы». В исполнении одной из ведущих органисток России, Ирины Розановой, вы сможете насладиться шедеврами, охватывающими века.

Путешествие во времени

Концерт станет настоящим путешествием во времени и пространстве, где мощь органа завораживает под мерцание сотен свечей. Зрители услышат грандиозные творения Иоганна Себастьяна Баха, а также захватывающие мелодии из легендарного мюзикла «Призрак Оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

О исполнителе

Ирина Розанова — органистка мирового уровня, лауреат международных конкурсов и член Союза концертных и музыкальных деятелей. Она выступает как сольно, так и в различных ансамблях, не только в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Саратов, Красноярск, Сочи, Архангельск, Петрозаводск и др.), но и за рубежом (Белоруссия, Украина, Армения, Англия, Шотландия, Мальта, Финляндия, Голландия, Германия, Словения).

Разнообразие репертуара

В репертуаре Ирины Розановой звучит музыка разных стилей и эпох, включая произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Она активно концертирует с ведущими оркестровыми и хоровыми коллективами.

Информация о концерте

  • Исполнитель: Органистка Ирина Розанова
  • Продолжительность концерта: 1 час 15 минут
  • Возрастное ограничение: Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1500 ₽

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