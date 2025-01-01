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Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар»
Киноафиша Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар»

Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки «От Баха до Интерстеллар»

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на уникальный концерт органной музыки «От Баха до Интерстеллар» в исполнении одной из ведущих органисток России – Ирины Розановой.

Путешествие через века

На концерте вы услышите шедевры, охватывающие века: от грандиозных творений Иоганна Себастьяна Баха до захватывающих саундтреков из фильма «Интерстеллар». Это будет незабываемое путешествие во времени и пространстве, где мощь органа завораживает под мерцание сотен свечей.

Исполнительница

Ирина Розанова – органистка мирового уровня и лауреат международных конкурсов. Она является членом Союза концертных деятелей и Союза музыкальных деятелей. Ирина активно выступает как сольно, так и в различных ансамблях не только в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Саратов, Красноярск, Сочи, Архангельск, Петрозаводск и другие города), но и за рубежом (Белоруссия, Украина, Армения, Англия, Шотландия, Мальта, Финляндия, Голландия, Германия, Словения).

Разнообразие репертуара

В репертуаре Ирины Розановой – музыка разных стилей и эпох, как русских, так и зарубежных композиторов. Она активно концертирует с ведущими оркестровыми и хоровыми коллективами, что делает каждое её выступление поистине уникальным.

Подробности концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Это событие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливой органистки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1500 ₽

Фотографии

Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар» Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар» Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар» Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар» Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар»

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