Магия свечей. «От Баха до Интерстеллар»

Концерт органной музыки «От Баха до Интерстеллар»

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на уникальный концерт органной музыки «От Баха до Интерстеллар» в исполнении одной из ведущих органисток России – Ирины Розановой.

Путешествие через века

На концерте вы услышите шедевры, охватывающие века: от грандиозных творений Иоганна Себастьяна Баха до захватывающих саундтреков из фильма «Интерстеллар». Это будет незабываемое путешествие во времени и пространстве, где мощь органа завораживает под мерцание сотен свечей.

Исполнительница

Ирина Розанова – органистка мирового уровня и лауреат международных конкурсов. Она является членом Союза концертных деятелей и Союза музыкальных деятелей. Ирина активно выступает как сольно, так и в различных ансамблях не только в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Саратов, Красноярск, Сочи, Архангельск, Петрозаводск и другие города), но и за рубежом (Белоруссия, Украина, Армения, Англия, Шотландия, Мальта, Финляндия, Голландия, Германия, Словения).

Разнообразие репертуара

В репертуаре Ирины Розановой – музыка разных стилей и эпох, как русских, так и зарубежных композиторов. Она активно концертирует с ведущими оркестровыми и хоровыми коллективами, что делает каждое её выступление поистине уникальным.

Подробности концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Это событие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливой органистки!