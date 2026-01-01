Магия свечей. От Баха до Beatles

Музыкальный вечер PASSIONE в уникальном пространстве

В арт-пространстве «Особняк 1898» классическая и рок-музыка сольются в единый поток эмоций. Квартет PASSIONE исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов известных рок-групп.

В окружении сотен свечей вы сможете насладиться великолепной программой, охватывающей столетия музыкальной истории. Вечер начнется с известного цикла концертов «Времена года» Антонио Вивальди, который подарит вам волшебство барочной музыки.

Далее на сцену выйдут мелодии таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Пьетро Масканьи. После этого вниманию зрителей будут предложены чувственные произведения неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего сердца миллионов слушателей. Кульминацией концерта станут рок-хиты таких легенд, как Coldplay и The Beatles.

Историческое пространство

Концерт пройдет в «Особняке 1898», который сохранил дух старого Ростова. Этот памятник архитектуры, построенный по проекту архитектора Гулина, впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже когда-то работал один из первых электробиографов, где уже звучала музыка, которая будет исполнена для вас в этот вечер.

Билеты и продолжительность

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория А: 2-й и 3-й ряды

2-й и 3-й ряды Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет, так что приходите всей семьей!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в историческом антураже!