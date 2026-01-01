Магия свечей. От Баха до Beatles

Музыкальный вечер в особняке

В зелёном зале пространства «Вокруг Центр» состоится концерт квартета Passione, который представит зрителям яркую программу. Музыканты исполнят шедевры от Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, а также хиты известнейших групп, таких как Coldplay и The Beatles.

Для любителей классической музыки и поклонников рока этот концерт обещает стать настоящим событием. Атмосфера, наполненная светом свечей и мощной энергетикой, создаст идеальные условия для наслаждения музыкальным искусством.

Программа вечера

Вечером в арт-пространстве «Особняк 1898» классические произведения и рок-хиты сольются в единый поток. Квартет Passione перенесёт слушателей через века музыкальной истории:

Начнётся программа с известного цикла «Времена года» Антонио Вивальди.

Затем прозвучат произведения таких величайших композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Пьетро Масканьи.

В финале концерта зрители насладятся рок-хитами легендарных групп, таких как Coldplay и The Beatles.

История особняка

Концерт пройдет в историческом здании «Особняк 1898», которое является памятником архитектуры. Особняк был построен по проекту архитектора Гулина и поражает эклектичным фасадом с элементами модерна. Ранее здесь кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна».

Исполнители

Квартет Passione готов предложить уникальные интерпретации известных произведений, прошедших проверку временем.

Информация о билетах

Билеты на концерт представлены в трёх категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 75 минут, и он будет интересен зрителям старше 6 лет.