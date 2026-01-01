Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. От Баха до Beatles
Киноафиша Магия свечей. От Баха до Beatles

Магия свечей. От Баха до Beatles

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в особняке

В зелёном зале пространства «Вокруг Центр» состоится концерт квартета Passione, который представит зрителям яркую программу. Музыканты исполнят шедевры от Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, а также хиты известнейших групп, таких как Coldplay и The Beatles.

Для любителей классической музыки и поклонников рока этот концерт обещает стать настоящим событием. Атмосфера, наполненная светом свечей и мощной энергетикой, создаст идеальные условия для наслаждения музыкальным искусством.

Программа вечера

Вечером в арт-пространстве «Особняк 1898» классические произведения и рок-хиты сольются в единый поток. Квартет Passione перенесёт слушателей через века музыкальной истории:

  • Начнётся программа с известного цикла «Времена года» Антонио Вивальди.
  • Затем прозвучат произведения таких величайших композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Пьетро Масканьи.
  • В финале концерта зрители насладятся рок-хитами легендарных групп, таких как Coldplay и The Beatles.

История особняка

Концерт пройдет в историческом здании «Особняк 1898», которое является памятником архитектуры. Особняк был построен по проекту архитектора Гулина и поражает эклектичным фасадом с элементами модерна. Ранее здесь кипела торговая жизнь, а в подвале располагалось кабаре «Фортуна».

Исполнители

Квартет Passione готов предложить уникальные интерпретации известных произведений, прошедших проверку временем.

Информация о билетах

Билеты на концерт представлены в трёх категориях с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта составит 75 минут, и он будет интересен зрителям старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. От Баха до Beatles

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1500 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Баха до Beatles Магия свечей. От Баха до Beatles Магия свечей. От Баха до Beatles Магия свечей. От Баха до Beatles Магия свечей. От Баха до Beatles Магия свечей. От Баха до Beatles Магия свечей. От Баха до Beatles

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
13 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1900 ₽
Вася Шакулин
18+
Юмор
Вася Шакулин
6 марта в 20:00 Амакс Конгресс-отель
от 1100 ₽
Квартирник. Нулевые
12+
Эстрада
Квартирник. Нулевые
9 марта в 19:00 Линии
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше