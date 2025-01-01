Меню
Магия свечей. От Баха до Beatles
Магия свечей: от Баха до Beatles

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие! В рамках концерта «Магия свечей: от Баха до Beatles», который пройдет в Центре «Вокруг» в Ростове, вы сможете насладиться произведениями самых различных эпох и жанров.

Уникальная атмосфера

Спектакль обещает создать завораживающую атмосферу благодаря свечам, которые будут освещать сцену и добавлять нотки волшебства в исполнение известных сочинений. Зрители смогут увидеть, как классика встречается с современностью, когда мелодии Баха переплетаются с хитами Beatles.

Интересные факты о программе

Концерт объединит шедевры великих композиторов и исполнителей, которые оставили значимый след в музыкальной культуре. Вам представится возможность услышать не только хорошо знакомые композиции, но и уникальные аранжировки, которые раскроют новые грани известных произведений.

Почему стоит посетить

Такое событие станет прекрасной возможностью для всех ценителей музыки и театра. Присутствие на концерте «Магия свечей» – это шанс погрузиться в мир звуков и эмоций, ощутить единение музыки и света.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства!

Октябрь
18 октября суббота
17:00
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
от 1600 ₽

