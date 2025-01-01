Магия свечей. От Баха до Beatles в особняке Серебрякова

Под сводами исторического здания Серебрякова классика и рок соединятся в уникальном музыкальном событии. Квартет великолепных музыкантов VIRTUOSI исполнит для вас шедевры от эпохи барокко до культовых хитов легендарных рок-групп.
В окружении сотен свечей вы сможете насладиться:
Перед концертом вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Здесь вы сможете погрузиться в историю, насладиться оригинальным фасадом и великолепными интерьерами в стиле классицизма и барокко. Вестибюль украшает парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и богатый лепной декор.
Рекомендуемый дресс-код для этого мероприятия — Cocktail Attire («коктейль»).
Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта с экскурсионной частью — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия займет 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.