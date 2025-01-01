Магия свечей. От Баха до Beatles в особняке Серебрякова

Музыкальный вечер в старинном особняке Серебрякова

Под сводами исторического здания Серебрякова классика и рок соединятся в уникальном музыкальном событии. Квартет великолепных музыкантов VIRTUOSI исполнит для вас шедевры от эпохи барокко до культовых хитов легендарных рок-групп.

Программа концерта

В окружении сотен свечей вы сможете насладиться:

Циклом концертов «Времена года» от Антонио Вивальди — гения барочной музыки;

Проникновенными произведениями таких классиков, как Пьетро Масканьи и Иоганн Пахельбель;

Завораживающими мелодиями неоклассика Людовико Эйнауди, покорившего сердца миллионов;

Кульминацией вечера — рок-хитами Coldplay, The Beatles и других легенд рок-сцены!

Экскурсия по особняку

Перед концертом вас ждет экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Здесь вы сможете погрузиться в историю, насладиться оригинальным фасадом и великолепными интерьерами в стиле классицизма и барокко. Вестибюль украшает парадная лестница из белого мрамора, а каждый из залов имеет свой уникальный цвет и богатый лепной декор.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код для этого мероприятия — Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15;

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15; Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:15;

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без. Начало экскурсии в 19:15; Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсионной частью — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия займет 25 минут. Гостям с билетами категории В рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.