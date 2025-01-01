Меню
Магия Свечей. «От Баха до Beatles» в Оранжерее
Магия Свечей. «От Баха до Beatles» в Оранжерее

Магия Свечей. «От Баха до Beatles» в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, объединяющая эпохи: Концерт Four Seasons в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Струнный квартет Four Seasons исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Музыкальное путешествие сквозь века

В окружении тропических растений и сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки разных жанров и стран. В программе:

  • Шедевры Иоганна Себастьяна Баха
  • Цикл концертов «Времена года» от Антонио Вивальди
  • Популярные произведения Пьетро Масканьи и Иоганна Пахельбеля
  • Проникновенные мелодии неоклассика Людовико Эйнауди
  • Рок-хиты The Beatles, Coldplay и других легенд рок-сцены

Это будет восхитительное путешествие в музыкальный мир величайших произведений всех времен, где каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!

Информация о мероприятии

Исполнители: Струнный квартет Four Seasons

Продолжительность: 1 час 15 минут

Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.

Билеты и рассадка

В продаже билеты двух категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 17 декабря
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽

Магия Свечей. «От Баха до Beatles» в Оранжерее

