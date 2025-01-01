Магия Свечей. «От Баха до Beatles» в Оранжерее

Музыка, объединяющая эпохи: Концерт Four Seasons в Оранжерее Таврического сада

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Струнный квартет Four Seasons исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Музыкальное путешествие сквозь века

В окружении тропических растений и сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки разных жанров и стран. В программе:

Шедевры Иоганна Себастьяна Баха

Цикл концертов «Времена года» от Антонио Вивальди

Популярные произведения Пьетро Масканьи и Иоганна Пахельбеля

Проникновенные мелодии неоклассика Людовико Эйнауди

Рок-хиты The Beatles, Coldplay и других легенд рок-сцены

Это будет восхитительное путешествие в музыкальный мир величайших произведений всех времен, где каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!

Информация о мероприятии

Исполнители: Струнный квартет Four Seasons

Продолжительность: 1 час 15 минут

Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.

Билеты и рассадка

В продаже билеты двух категорий:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!