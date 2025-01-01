Магия Свечей. «От Баха до Beatles» в Оранжерее

В этот вечер в Оранжерее Таврического сада классика и рок сольются в едином порыве, чтобы зажечь сердца зрителей мощной энергией звука. Струнный квартет Four Seasons исполнит для вас музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.
В окружении тропических растений и сотен свечей мы промчимся через столетия истории музыки разных жанров и стран. В программе:
Это будет восхитительное путешествие в музыкальный мир величайших произведений всех времен, где каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!
Исполнители: Струнный квартет Four Seasons
Продолжительность: 1 час 15 минут
Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.
В продаже билеты двух категорий:
В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!