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Магия свечей. От Баха до ABBA
Киноафиша Магия свечей. От Баха до ABBA

Магия свечей. От Баха до ABBA

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О концерте

Музыкальный вечер в Белом зале

Что объединяет Баха, Штрауса и ABBA? В этот вечер Белый зал особняка А.А. Половцова станет местом встречи величественной классики и любимых новогодних хитов. Гости вечера смогут насладиться бессмертными произведениями Иоганна Себастьяна Баха, музыка которого на протяжении веков восхищает своей красотой и глубиной.

Далее зрители перенесутся в эпоху блистательного европейского бала XIX века, где в сверкающем свете свечей зазвучат изящные вальсы и легкие польки Иоганна Штрауса. В завершение вечера прозвучат популярные новогодние хиты ABBA: «Happy New Year», «Dancing Queen» и другие композиции, наполненные радостью и праздничным настроением.

Уникальное пространство для музыкального вечера

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из самых прекрасных памятников архитектуры XIX века. Белый зал с великолепной лепниной, величественными колоннами и благородной атмосферой создаст идеальную обстановку для этого музыкального вечера.

Перед началом концерта каждого гостя ждёт бокал игристого, что добавит дополнительно праздничного настроения. Музыка Баха, изящество Штрауса и праздничная энергия ABBA сольются в один незабываемый вечер, чтобы подарить новогоднее настроение и наполнить зал теплом, светом и атмосферой настоящего чуда!

Исполнители и билеты

Концерт будет исполнен квартетом Four Seasons. В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP (1 ряд)
  • Категория COMFORT (2 и 3 ряды)
  • Категория А (4 ряд)
  • Категория В (5 ряд)

Продолжительность программы составит 1 час 15 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. От Баха до ABBA

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В других городах
Декабрь
12 декабря суббота
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
27 декабря воскресенье
16:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. От Баха до ABBA Магия свечей. От Баха до ABBA Магия свечей. От Баха до ABBA Магия свечей. От Баха до ABBA Магия свечей. От Баха до ABBA Магия свечей. От Баха до ABBA Магия свечей. От Баха до ABBA Магия свечей. От Баха до ABBA

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