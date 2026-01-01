Магия свечей. От Баха до ABBA

Музыкальный вечер в Белом зале

Что объединяет Баха, Штрауса и ABBA? В этот вечер Белый зал особняка А.А. Половцова станет местом встречи величественной классики и любимых новогодних хитов. Гости вечера смогут насладиться бессмертными произведениями Иоганна Себастьяна Баха, музыка которого на протяжении веков восхищает своей красотой и глубиной.

Далее зрители перенесутся в эпоху блистательного европейского бала XIX века, где в сверкающем свете свечей зазвучат изящные вальсы и легкие польки Иоганна Штрауса. В завершение вечера прозвучат популярные новогодние хиты ABBA: «Happy New Year», «Dancing Queen» и другие композиции, наполненные радостью и праздничным настроением.

Уникальное пространство для музыкального вечера

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из самых прекрасных памятников архитектуры XIX века. Белый зал с великолепной лепниной, величественными колоннами и благородной атмосферой создаст идеальную обстановку для этого музыкального вечера.

Перед началом концерта каждого гостя ждёт бокал игристого, что добавит дополнительно праздничного настроения. Музыка Баха, изящество Штрауса и праздничная энергия ABBA сольются в один незабываемый вечер, чтобы подарить новогоднее настроение и наполнить зал теплом, светом и атмосферой настоящего чуда!

Исполнители и билеты

Концерт будет исполнен квартетом Four Seasons. В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP (1 ряд)

Категория COMFORT (2 и 3 ряды)

Категория А (4 ряд)

Категория В (5 ряд)

Продолжительность программы составит 1 час 15 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет.