Магия свечей: Оскароносные саундтреки. Концерт в Ростове-на-Дону

Вокруг центр Ростов приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный оскароносным саундтрекам, который пройдет в атмосфере завораживающей магии свечей. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки и кино.

Погружение в мир музыки

На концерте прозвучат самые узнаваемые мелодии из фильмов, отмеченных премией «Оскар». Вы сможете насладиться произведениями известных композиторов, таких как Ганс Циммер, Эннио Морриконе и Джон Уильямс. Задача этого концерта — не просто воспроизвести музыку, но и создать целую атмосферу, которая перенесет вас в мир великого кинематографа.

Уникальная атмосфера

Зал будет украшен множеством свечей, создающих интимную и теплую обстановку. Вы окунетесь в волшебный мир, где музыка и свет сплетаются в единый организованный хаос, даря новые эмоции и впечатления. Это не просто концерт, а целое переживание, которое будет впечатлять во всех смыслах.

Не пропустите!

Концерт — это отличная возможность для всех, кто любит мир кино и музыки. Возьмите с собой друзей или близких и погрузитесь в атмосферу незабываемого вечера. Это событие станет идеальным поводом для того, чтобы отдохнуть и насладиться великолепным искусством.

Билеты на мероприятие можно приобрести заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого уникального события.

В других городах
Сентябрь
Октябрь
26 сентября пятница
18:30
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
11 октября суббота
19:30
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
от 1600 ₽

