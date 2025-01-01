Магия свечей. Оскароносные саундтреки

Нежные мелодии под свечами в Лютеранском соборе

StageMagic приглашает вас на необыкновенный концерт при свечах, который пройдет в величественном Лютеранском соборе Святых Петра и Павла (Петрикирхе). Эта уникальная локация, находящаяся в самом сердце Петербурга, славится своей совершенной акустикой и неповторимой атмосферой. В мерцании сотен свечей собор преобразится в мистический кинозал, где вы погрузитесь в мир кинематографических шедевров.

Звучание кинематографических шедевров

На этом концерте прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа. Представьте, как нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани» уносят вас на рассветные улицы Нью-Йорка, где Холли Голайтли искала своё счастье под витринами Тиффани. Или послушайте трагический вальс Нино Роты из «Крёстного отца», который оживит тени рода Корлеоне — шепот заговоров, хрип сигар и горечь предательства в кабинете дона.

Саундтреки, ставшие классикой

Кроме того, мы услышим скрипичную тему Джона Уильямса из «Списка Шиндлера», которая станет реквиемом по утраченным мирам, заставляя сердце сжиматься от боли и надежды. Квартет Four Seasons представит саундтреки из всеми любимых фильмов, удостоенных высшей кинематографической награды и навсегда вписанных в историю искусства. В программе концерта — музыка из «Завтрака у Тиффани», «Перл Харбора», «Крестного отца», «Запаха женщины», «Списка Шиндлера» и многих других.

Информация о концерте

Каждая композиция — это не просто музыка, а настоящее путешествие во времени и пространстве! Исполнители: Квартет Four Seasons. Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс стать частью этого музыкального волшебства!