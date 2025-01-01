Магия свечей. Оскароносные саундтреки

Музыка кино в романтической атмосфере

В изысканном Зеленом зале пространства «Вокруг Центр», озаренном мерцанием сотен свечей, прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа. Квартет Passione представит саундтреки из любимых фильмов, удостоенных высшей кинематографической награды. В программе ожидаются композиции из таких шедевров, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многих других.

Неповторимая атмосфера

Зеленый зал оформлен в стиле классического особняка 19 века. Высокие потолки, богатая лепнина и дворцовое убранство создадут идеальный фон для музыкального вечера, а сотни свечей добавят романтики и уюта.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий. В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория A: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составит 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет.