Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Оскароносные саундтреки
Киноафиша Магия свечей. Оскароносные саундтреки

Магия свечей. Оскароносные саундтреки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка кино в особняке Половцова

В роскошном зале особняка Половцова, озаренном мерцанием сотен свечей, прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа. Квартет Four Seasons представит саундтреки из любимых фильмов, которые навсегда вписаны в историю искусства. Вы услышите музыку из таких шедевров, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многих других.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом концерта у вас будет уникальная возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Это здание поражает великолепием своего внутреннего убранства: архитектурная выверенность, роскошная отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины создают атмосферу уюта и величия.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта и экскурсии

Концерт продлится 75 минут и предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала. Экскурсия длится 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, а вторая — за 25 минут.

Важная информация

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Оскароносные саундтреки Магия свечей. Оскароносные саундтреки Магия свечей. Оскароносные саундтреки Магия свечей. Оскароносные саундтреки Магия свечей. Оскароносные саундтреки Магия свечей. Оскароносные саундтреки Магия свечей. Оскароносные саундтреки

В ближайшие дни

Джаз в Никольских. Посвящение Луи Армстронгу
6+
Джаз
Джаз в Никольских. Посвящение Луи Армстронгу
31 июля в 19:30 Никольские ряды
от 2000 ₽
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
18+
Вечеринка
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
23 августа в 21:00 Университетская набережная, 13
от 2500 ₽
Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК
18+
Юмор
Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК
22 августа в 21:00 Прекрасный Есенин
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше