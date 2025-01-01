Магия свечей. Оскароносные саундтреки

Музыка кино в особняке Половцова

В роскошном зале особняка Половцова, озаренном мерцанием сотен свечей, прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа. Квартет Four Seasons представит саундтреки из любимых фильмов, которые навсегда вписаны в историю искусства. Вы услышите музыку из таких шедевров, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многих других.

Экскурсия по Дому Архитектора

Перед началом концерта у вас будет уникальная возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Это здание поражает великолепием своего внутреннего убранства: архитектурная выверенность, роскошная отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины создают атмосферу уюта и величия.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

без экскурсии СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта и экскурсии

Концерт продлится 75 минут и предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала. Экскурсия длится 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, а вторая — за 25 минут.

Важная информация

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.