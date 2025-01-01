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Магия свечей. Оскароносные саундтреки
Киноафиша Магия свечей. Оскароносные саундтреки

Магия свечей. Оскароносные саундтреки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная магия в «Особняке Серебрякова»

Санкт-Петербург радует своих жителей и гостей открытием новой культурной жемчужины — Дома искусств «Особняк Серебрякова». Этот исторический особняк, чья история насчитывает более двух веков, станет сценой для волшебного концерта.

Звуки мирового кино

В роскошных интерьерах, озаренных мерцанием сотен свечей, квартет VIRTUOSI представит самые проникновенные мелодии из любимых фильмов, удостоенных высших наград киноискусства. В программе концерта — саундтреки из таких шедевров, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многих других.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию по «Особняку Серебрякова». Вы сможете погрузиться в историю этого изысканного петербургского дома, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вестибюль парадного входа украшен великолепной мраморной лестницей, а каждый зал отличается уникальным цветом и богатым лепным декором. Также вы увидите изразцовые печи XIX века, сохранившиеся в нескольких залах.

Уютная атмосфера и комплименты для гостей

Каждого гостя ждет приятный комплимент — бокал игристого! Рекомендуемый дресс-код для мероприятия — Cocktail Attire («коктейль»).

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии составляет 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00

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