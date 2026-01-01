Магия свечей. Оскароносные саундтреки. Запах женщины, Завтрак у Тиффани, Шербургские зонтики

Музыка, свет и непередаваемая атмосфера уникальных концертов

«Магия свечей. Оскароносные саундтреки» — это серия уникальных концертов, проводимых в исторических локациях, таких как «Особняк 1898» в Ростове. Эти мероприятия подарят зрителям возможность насладиться культовыми музыкальными произведениями в особенной обстановке.

Волшебные мелодии под светом свечей

На концертах звучат известные композиции из фильмов, таких как «Запах женщины», «Завтрак у Тиффани» и «Шербургские зонтики». Исполнение под светом свечей создает романтичную и интимную атмосферу, где музыка наполняет пространство своей глубиной и нежностью.

Уникальные локации для уникального опыта

Каждый концерт проходит в исторических зданиях, которые сами по себе являются произведением искусства и создают особую обстановку для восприятия музыки. Это не просто концерт, а встреча с историей и культурой.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться вечером, наполненным красотой и эмоциями!