Магия свечей. Оскароносные саундтреки. Запах женщины, Завтрак у Тиффани, Шербургские зонтики

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка, свет и непередаваемая атмосфера уникальных концертов

«Магия свечей. Оскароносные саундтреки» — это серия уникальных концертов, проводимых в исторических локациях, таких как «Особняк 1898» в Ростове. Эти мероприятия подарят зрителям возможность насладиться культовыми музыкальными произведениями в особенной обстановке.

Волшебные мелодии под светом свечей

На концертах звучат известные композиции из фильмов, таких как «Запах женщины», «Завтрак у Тиффани» и «Шербургские зонтики». Исполнение под светом свечей создает романтичную и интимную атмосферу, где музыка наполняет пространство своей глубиной и нежностью.

Уникальные локации для уникального опыта

Каждый концерт проходит в исторических зданиях, которые сами по себе являются произведением искусства и создают особую обстановку для восприятия музыки. Это не просто концерт, а встреча с историей и культурой.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться вечером, наполненным красотой и эмоциями!

Март
8 марта воскресенье
13:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
13:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64

