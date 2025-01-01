Магия свечей. Оскароносные саундтреки в Оранжерее

Под куполом Оранжереи Таврического сада, в свете сотен свечей, развернется незабываемое музыкальное действо. Квартет Four Seasons представит самые проникновенные мелодии из культовых фильмов, отмеченных высшей кинематографической наградой. В программе вечера — звучание саундтреков из таких шедевров, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многих других.
Это будет невероятное путешествие в музыкальный мир, где каждая композиция откроет двери в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций.
Исполнители: Квартет Four Seasons
Продолжительность: 1 час 15 минут
Возрастное ограничение: Рекомендовано зрителям старше шести лет
Внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий:
Обратите внимание, что рассадка в каждой категории свободная. Не упустите возможность насладиться величественным концертом!