Магия свечей. Оскароносные саундтреки в Оранжерее
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мире кино с квартетом Four Seasons

Под куполом Оранжереи Таврического сада, в свете сотен свечей, развернется незабываемое музыкальное действо. Квартет Four Seasons представит самые проникновенные мелодии из культовых фильмов, отмеченных высшей кинематографической наградой. В программе вечера — звучание саундтреков из таких шедевров, как «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины», «Список Шиндлера» и многих других.

Это будет невероятное путешествие в музыкальный мир, где каждая композиция откроет двери в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций.

Информация о спектакле

Исполнители: Квартет Four Seasons

Продолжительность: 1 час 15 минут

Возрастное ограничение: Рекомендовано зрителям старше шести лет

Как приобрести билеты

Внимание! В продаже доступны билеты трёх категорий:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория А: 2-ой и 3-ий ряды
  • Категория В: все ряды, начиная с 4-ого

Обратите внимание, что рассадка в каждой категории свободная. Не упустите возможность насладиться величественным концертом!

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2900 ₽

