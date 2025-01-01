Магия свечей. «Органные шедевры при свечах: Бах, Гендель, Вивальди»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки в волшебной атмосфере лютеранской церкви Петрикирхе, расположенной в самом сердце исторического Санкт-Петербурга. В сиянии сотен свечей вы сможете насладиться произведениями трех гениев барокко: И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и А. Вивальди.
В программе звучат грандиозные и проникновенные творения великих мастеров:
Исполняет программу звезда органного небосклона – Ольга Котлярова. Она является органисткой мирового уровня и ведущей солисткой таких известных коллективов, как Петербург-Концерт, Мариинский театр и Губернаторский симфонический оркестр. Ольга – обладательница множества престижных наград и почетных грамот.
В этот вечер вы услышите, как знаменитые мелодии Вивальди обретают новое дыхание на органе. Насладитесь контрапунктическим величием Баха и Генделя. Виртуозная игра Ольги Котляровой проведет вас от изящных миниатюр до монументальных полотен. Акустика Петрикирхе и таинственный свет свечей сделают этот вечер незабываемым!
Продолжительность концерта – 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир барокко и насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке!