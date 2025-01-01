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Магия свечей. «Органные шедевры при свечах: Бах, Гендель, Вивальди»
Киноафиша Магия свечей. «Органные шедевры при свечах: Бах, Гендель, Вивальди»

Магия свечей. «Органные шедевры при свечах: Бах, Гендель, Вивальди»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органных шедевров эпохи барокко в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки в волшебной атмосфере лютеранской церкви Петрикирхе, расположенной в самом сердце исторического Санкт-Петербурга. В сиянии сотен свечей вы сможете насладиться произведениями трех гениев барокко: И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и А. Вивальди.

Программа концерта

В программе звучат грандиозные и проникновенные творения великих мастеров:

  • Г. Ф. Гендель: Фантазия C-dur HWV 490
  • А. Вивальди: «Зима» из «Времен года» (RV 297) – Allegro non molto, Largo, Allegro (органная транскрипция)
  • И. С. Бах: Хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» BWV 639
  • Г. Ф. Гендель: Избранные части из «Музыки на воде» (HWV 348-350)
  • А. Вивальди / И. С. Бах: Концерт a-moll BWV 593
  • Г. Ф. Гендель: Фуга a-moll HWV 609
  • И. С. Бах: Токката и фуга d-moll BWV 565

Исполнитель

Исполняет программу звезда органного небосклона – Ольга Котлярова. Она является органисткой мирового уровня и ведущей солисткой таких известных коллективов, как Петербург-Концерт, Мариинский театр и Губернаторский симфонический оркестр. Ольга – обладательница множества престижных наград и почетных грамот.

Уникальная атмосфера

В этот вечер вы услышите, как знаменитые мелодии Вивальди обретают новое дыхание на органе. Насладитесь контрапунктическим величием Баха и Генделя. Виртуозная игра Ольги Котляровой проведет вас от изящных миниатюр до монументальных полотен. Акустика Петрикирхе и таинственный свет свечей сделают этот вечер незабываемым!

Информация для зрителей

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир барокко и насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1500 ₽

Фотографии

Магия свечей. «Органные шедевры при свечах: Бах, Гендель, Вивальди»

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