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Киноафиша Магия свечей. «Органные шедевры: Ночное барокко»

Магия свечей. «Органные шедевры: Ночное барокко»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в Петрикирхе

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас погрузиться в магию ночного барокко в величественной лютеранской церкви Петрикирхе, расположенной в самом сердце исторического Петербурга. При мерцании сотен свечей вы сможете насладиться шедеврами органной музыки в уникальной акустике старинного храма.

Программа концерта

  • Георг Фридрих Гендель (1685-1759) - Пассакалия соль минор из Клавирной сюиты 5. Менуэт
  • Генри Перселл (1659-1695) - Рондо и Граунд
  • Иоганн Себастьян Бах - Чакона ре минор из Партиты для скрипки соло 2, BWV 1004
  • Георг Бем (1661-1733) - Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich
  • Иоганн Готфрид Вальтер (1684-1748) - Концерт си минор. Allegro - Adagio - Allegro по Антонио Вивальди (1678-1741)
  • Алессандро Марчелло (1686-1739) - Адажио
  • Луи Куперен (1626-1661) - Чакона (Транскрипция для органа Жозефа Бонне)
  • Иоганн Себастьян Бах - Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543; Токката и фуга ре минор, BWV 565

Исполнитель

Программу представит Ирина Розанова, органистка мирового уровня. Она является лауреатом международных конкурсов и членом Союза концертных деятелей, а также Союза музыкальных деятелей. Ирина активно выступает как солистка, так и в различных ансамблях как в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Саратов, Красноярск, Сочи, Архангельск, Петрозаводск и др.), так и за границей (Белоруссия, Украина, Армения, Англия, Шотландия, Мальта, Финляндия, Голландия, Германия, Словения).

Атмосфера концерта

Мерцающий свет свечей и мощь короля инструментов создадут незабываемую атмосферу таинственного музыкального путешествия.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
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