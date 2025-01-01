Магия свечей. «Органные шедевры: Ночное барокко»

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас погрузиться в магию ночного барокко в величественной лютеранской церкви Петрикирхе, расположенной в самом сердце исторического Петербурга. При мерцании сотен свечей вы сможете насладиться шедеврами органной музыки в уникальной акустике старинного храма.
Программу представит Ирина Розанова, органистка мирового уровня. Она является лауреатом международных конкурсов и членом Союза концертных деятелей, а также Союза музыкальных деятелей. Ирина активно выступает как солистка, так и в различных ансамблях как в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Саратов, Красноярск, Сочи, Архангельск, Петрозаводск и др.), так и за границей (Белоруссия, Украина, Армения, Англия, Шотландия, Мальта, Финляндия, Голландия, Германия, Словения).
Мерцающий свет свечей и мощь короля инструментов создадут незабываемую атмосферу таинственного музыкального путешествия.
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.