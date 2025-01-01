Магия свечей. «Органные шедевры: Ночное барокко»

Музыкальное путешествие в Петрикирхе

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас погрузиться в магию ночного барокко в величественной лютеранской церкви Петрикирхе, расположенной в самом сердце исторического Петербурга. При мерцании сотен свечей вы сможете насладиться шедеврами органной музыки в уникальной акустике старинного храма.

Программа концерта

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) - Пассакалия соль минор из Клавирной сюиты 5. Менуэт

Генри Перселл (1659-1695) - Рондо и Граунд

Иоганн Себастьян Бах - Чакона ре минор из Партиты для скрипки соло 2, BWV 1004

Георг Бем (1661-1733) - Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich

Иоганн Готфрид Вальтер (1684-1748) - Концерт си минор. Allegro - Adagio - Allegro по Антонио Вивальди (1678-1741)

Алессандро Марчелло (1686-1739) - Адажио

Луи Куперен (1626-1661) - Чакона (Транскрипция для органа Жозефа Бонне)

Иоганн Себастьян Бах - Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543; Токката и фуга ре минор, BWV 565

Исполнитель

Программу представит Ирина Розанова, органистка мирового уровня. Она является лауреатом международных конкурсов и членом Союза концертных деятелей, а также Союза музыкальных деятелей. Ирина активно выступает как солистка, так и в различных ансамблях как в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Саратов, Красноярск, Сочи, Архангельск, Петрозаводск и др.), так и за границей (Белоруссия, Украина, Армения, Англия, Шотландия, Мальта, Финляндия, Голландия, Германия, Словения).

Атмосфера концерта

Мерцающий свет свечей и мощь короля инструментов создадут незабываемую атмосферу таинственного музыкального путешествия.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.