Магия свечей. Органные шедевры: Бах vs Вивальди

Вечный диалог двух гениев барокко в Петрикирхе

Приглашаем вас в величественное пространство лютеранской церкви, где свет сотен мерцающих свечей создаёт уникальную атмосферу. Здесь вы сможете насладиться музыкальным противостоянием двух великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Их творчество соединяет математическую точность с виртуозностью, создавая нечто большее, чем просто звуки.

За органом выступит Ольга Котлярова, органистка мирового уровня, известная как солистка «Петербург-Концерта», Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Её исполнение отличается глубиной и изяществом, раскрывающим красоту музыки во всех её проявлениях.

С Ольгой на сцене выступит Владимир Шуляковский, виртуозный барочный скрипач, основатель и руководитель Российского ансамбля старинной музыки. Он признан одним из ведущих исполнителей в области исторического исполнительства в России и добавит особую изюминку всему концерту.

Невероятная атмосфера, созданная мягким светом свечей, величием архитектуры и гармонией звучания органа и скрипки, подарит вам незабываемые моменты в мире музыки.

Исполнители:

Орган – Ольга Котлярова

Скрипка – Владимир Шуляковский

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.