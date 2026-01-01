Магия свечей. Органные шедевры: Бах vs Вивальди

Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт при свечах в Ростове-на-Дону

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится уникальный органный концерт, в котором столкнутся два гения baroque — Иоганн Себастьяне Бах и Антонио Вивальди. Окунитесь в мир барочной музыки под мерцанием свечей, создающим незабываемую атмосферу.

Концерт обещает быть насыщенным контрастами. Бах, с его полифонической глубиной и напряжением, станет противостоянием Вивальди, чьи произведения наполнены ритмом и динамикой. В программе будут представлены фрагменты из знаменитых «Времен года», которые в органном исполнении звучат особенно эффектно.

Величие и динамика барокко

Бах в своих композициях достигает совершенства: каждая линия выверена, а кульминации звучат как убедительное утверждение. Вивальди же раскрывает музыкальную энергию через яркие мелодии и ритмические структуры. Вместе они создадут живое музыкальное состязание, от которого захватывает дух.

Атмосфера «Особняка 1898»

Концерт пройдет в исторических интерьерах «Особняка 1898». Мягкий свет и уникальная обстановка сделают органное звучание особенно кинематографичным, погрузив зрителей в атмосферу волшебства.

Исполнители

  • Инструмент — электроорган Johannus
  • Органист — Петр Горобец

Купить билет на концерт Магия свечей. Органные шедевры: Бах vs Вивальди

Июнь
20 июня суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1600 ₽
