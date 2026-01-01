Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы

В роскошном Бронзовом зале особняка А.А. Половцова среди сотен свечей оживет одна из самых загадочных историй мировой сцены. Грандиозное органное шоу «Призрак оперы» переносит зрителей в мир страсти, тайн и бессмертной музыки.
Знаменитые произведения классики предстанут в новом звучании — в исполнении органа, камерного оркестра Four Seasons и солистов ведущих театров Санкт-Петербурга. Главным героем вечера станет орган — инструмент, способный передать всю палитру человеческих чувств: от нежности до драматической мощи.
В программе прозвучат органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, выдающиеся произведения эпохи романтизма и знаменитые оперные арии. Кульминацией вечера станет легендарный дуэт из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», который наполнит пространство особняка особой эмоциональной силой.
Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из самых великолепных памятников архитектуры XIX века. Его Бронзовый зал с богатым убранством и торжественной атмосферой словно создан для этой музыки. В мерцании свечей старинные интерьеры оживают, а каждый звук становится частью загадочной истории, разворачивающейся прямо перед зрителями.
Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого! В этот вечер граница между концертом и театром почти исчезнет. Музыка наполнит пространство дыханием старинной легенды, где любовь оказывается сильнее времени, а красота — сильнее тьмы.
В продаже билеты шести категорий со свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта — 75 минут (без антракта). Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.