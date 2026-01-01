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Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы
Киноафиша Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы

Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы

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О концерте

Загадочное органное шоу «Призрак оперы» в Бронзовом зале особняка

В роскошном Бронзовом зале особняка А.А. Половцова среди сотен свечей оживет одна из самых загадочных историй мировой сцены. Грандиозное органное шоу «Призрак оперы» переносит зрителей в мир страсти, тайн и бессмертной музыки.

Знаменитые произведения классики предстанут в новом звучании — в исполнении органа, камерного оркестра Four Seasons и солистов ведущих театров Санкт-Петербурга. Главным героем вечера станет орган — инструмент, способный передать всю палитру человеческих чувств: от нежности до драматической мощи.

Программа вечера

В программе прозвучат органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, выдающиеся произведения эпохи романтизма и знаменитые оперные арии. Кульминацией вечера станет легендарный дуэт из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», который наполнит пространство особняка особой эмоциональной силой.

Особняк Половцова

Особняк Александра Александровича Половцова, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является одним из самых великолепных памятников архитектуры XIX века. Его Бронзовый зал с богатым убранством и торжественной атмосферой словно создан для этой музыки. В мерцании свечей старинные интерьеры оживают, а каждый звук становится частью загадочной истории, разворачивающейся прямо перед зрителями.

Напиток и атмосфера

Перед началом концерта каждого гостя ждет бокал игристого! В этот вечер граница между концертом и театром почти исчезнет. Музыка наполнит пространство дыханием старинной легенды, где любовь оказывается сильнее времени, а красота — сильнее тьмы.

Исполнители

  • Орган — Ольга Котлярова
  • Солисты ведущих театров Санкт-Петербурга
  • Камерный оркестр Four Seasons

Билеты и информация

В продаже билеты шести категорий со свободной рассадкой на стульях:

  • VIP (1-ый ряд)
  • Категория COMFORT (2-ой ряд)
  • Категория A (3-ий и 4-ый ряды)
  • Категория B (5-ый и 6-ой ряды)
  • Категория C (7-ой и 8-ой ряды)
  • Категория D (9-ый ряд)

Продолжительность концерта — 75 минут (без антракта). Рекомендуем приходить за 15 минут до начала. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы

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В других городах
Декабрь
13 декабря воскресенье
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20 декабря воскресенье
21:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы Магия свечей. Органное шоу: Призрак оперы

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