Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко

Рождественский концерт в Петрикирхе

Погрузитесь в магию Рождества под куполом величественной Петрикирхе! В сиянии сотен свечей прозвучат знаменитые шедевры барокко, которые подарят вам настоящее праздничное настроение и перенесут в эпоху старинных рождественских торжеств.

Выступление Ольги Котляровой

На сцене выступит органистка мирового уровня — Ольга Котлярова, ведущая солистка «Петербург-Концерта», Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Ее мастерство и чувствительность к музыке сделают этот концерт незабываемым.

Программа концерта

В программе концерта — бессмертные произведения композиторов эпохи барокко: И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди и других гениев того времени. Их музыка, наполненная торжественностью и светлой радостью, как нельзя лучше передает дух Рождества. Акустика Петрикирхе и таинственный свет свечей создадут уникальную атмосферу для восприятия этих великолепных произведений.

Общие сведения

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.