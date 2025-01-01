Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко
Киноафиша Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко

Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественский концерт в Петрикирхе

Погрузитесь в магию Рождества под куполом величественной Петрикирхе! В сиянии сотен свечей прозвучат знаменитые шедевры барокко, которые подарят вам настоящее праздничное настроение и перенесут в эпоху старинных рождественских торжеств.

Выступление Ольги Котляровой

На сцене выступит органистка мирового уровня — Ольга Котлярова, ведущая солистка «Петербург-Концерта», Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Ее мастерство и чувствительность к музыке сделают этот концерт незабываемым.

Программа концерта

В программе концерта — бессмертные произведения композиторов эпохи барокко: И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди и других гениев того времени. Их музыка, наполненная торжественностью и светлой радостью, как нельзя лучше передает дух Рождества. Акустика Петрикирхе и таинственный свет свечей создадут уникальную атмосферу для восприятия этих великолепных произведений.

Общие сведения

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко

Помощь с билетами
В других городах
Январь
7 января среда
17:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 700 ₽

Фотографии

Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко Магия свечей. Орган при свечах. Рождественское барокко

В ближайшие дни

Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
22 декабря в 21:00 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
29 декабря в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
8 марта в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше