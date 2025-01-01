Меню
Магия свечей. Орган при свечах и звездах. От Баха до Интерстеллар
Киноафиша Магия свечей. Орган при свечах и звездах. От Баха до Интерстеллар

Магия свечей. Орган при свечах и звездах. От Баха до Интерстеллар

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Петербургском Планетарии

Под звёздным куполом Петербургского Планетария, в магическом свете сотен свечей, вас ждёт уникальное путешествие сквозь время и пространство звука. Одна из ведущих органисток России, виртуозный мастер своего дела Ольга Котлярова, исполнит грандиозную программу от Баха до современных шедевров.

Музыка, которая окружает вас

Это будет не просто концерт, а полное погружение в космическую атмосферу, где мощь органа переплетается с таинственным мерцанием далёких галактик. Вы услышите вечную классику, которая обретёт новое звучание в этом удивительном пространстве:

  • Драматичная «Токката и фуга ре минор» Баха
  • Изящная «Зима» Вивальди
  • Возвышенное «Laudate Dominum» Моцарта

Кроме того, прозвучат узнаваемые саундтреки из киноленты «Интерстеллар» и легендарного мюзикла «Призрак Оперы».

Исполнители и особенности

Исполнительница этого грандиозного действа — настоящая звезда органного небосклона, Ольга Котлярова. Солистка Мариинского театра и «Петербург-Концерта», обладательница престижных наград, она виртуозно проведёт вас по вселенским лабиринтам музыки.

Величественная музыка органа при свечах под 25-метровым куполом Планетария — опыт, потрясающий воображение!

Информация для зрителей

  • Исполнитель: Ольга Котлярова
  • Продолжительность: 1 час 15 минут
  • Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
16 октября четверг
20:30
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽
27 ноября четверг
20:30
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽
11 декабря четверг
20:30
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽

Фотографии

