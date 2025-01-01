Магия свечей. Орган при свечах и звездах. От Баха до Интерстеллар

Под звёздным куполом Петербургского Планетария, в магическом свете сотен свечей, вас ждёт уникальное путешествие сквозь время и пространство звука. Одна из ведущих органисток России, виртуозный мастер своего дела Ольга Котлярова, исполнит грандиозную программу от Баха до современных шедевров.
Это будет не просто концерт, а полное погружение в космическую атмосферу, где мощь органа переплетается с таинственным мерцанием далёких галактик. Вы услышите вечную классику, которая обретёт новое звучание в этом удивительном пространстве:
Кроме того, прозвучат узнаваемые саундтреки из киноленты «Интерстеллар» и легендарного мюзикла «Призрак Оперы».
Исполнительница этого грандиозного действа — настоящая звезда органного небосклона, Ольга Котлярова. Солистка Мариинского театра и «Петербург-Концерта», обладательница престижных наград, она виртуозно проведёт вас по вселенским лабиринтам музыки.
Величественная музыка органа при свечах под 25-метровым куполом Планетария — опыт, потрясающий воображение!