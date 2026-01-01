Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Орган и дудук. Созвучие двух миров
Киноафиша Магия свечей. Орган и дудук. Созвучие двух миров

Магия свечей. Орган и дудук. Созвучие двух миров

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Орган и дудук. Созвучие двух миров»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на уникальное музыкальное событие: концерт «Орган и дудук. Созвучие двух миров». Это редкая возможность услышать сочетание двух инструментов с абсолютно разной природой, которые вместе создают удивительную атмосферу.

Звуковая магия двух инструментов

Орган, именуемый королем инструментов, наполняет зал мощным объёмом и создает масштабное звучание. Дудук, в свою очередь, звучит как человеческий голос — тепло, бархатно и пронзительно. Их союз порождает уникальную тембровую магию, которую невозможно спутать ни с одним другим составом.

Программа концерта

В программе прозвучат знаменитые мелодии из культовых кинематографических произведений, ставшие частью мировой культуры. Эти темы будут звучать в новой интерпретации, придающей им глубину и драматургию:

  • Мелодии из «Крёстного отца» — благородная и темная тема, наполненная печатью власти и судьбы.
  • Музыка из «Интерстеллара» — космический размах и холодная красота времени, подчеркиваемые органными волнами и напряжением.
  • Музыка из «Титаника» — большая романтическая линия, ставшая символом любви и памяти.
  • И другие знаковые произведения, в которых сила и лирика достигают предела выразительности.

Исполнители

На концерте выступят:

  • Органист: Петр Горобец
  • Дудукист: Ашот Петросян

Продолжительность концерта — 75 минут. Спектакль предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Орган и дудук. Созвучие двух миров

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
21 июня воскресенье
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Руки Вверх!
12+
Поп

Руки Вверх!

27 июня в 20:00 Стадион «Ростов-арена»
от 3900 ₽
Крыли
18+
Поп

Крыли

25 июня в 21:00 Embargo
от 2200 ₽
Шансон Года. Ирина Круг, Жека и другие
16+
Шансон Фестиваль

Шансон Года. Ирина Круг, Жека и другие

28 августа в 19:00 Embargo
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше