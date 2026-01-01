Магия свечей. Орган и дудук. Созвучие двух миров

Концерт «Орган и дудук. Созвучие двух миров»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на уникальное музыкальное событие: концерт «Орган и дудук. Созвучие двух миров». Это редкая возможность услышать сочетание двух инструментов с абсолютно разной природой, которые вместе создают удивительную атмосферу.

Звуковая магия двух инструментов

Орган, именуемый королем инструментов, наполняет зал мощным объёмом и создает масштабное звучание. Дудук, в свою очередь, звучит как человеческий голос — тепло, бархатно и пронзительно. Их союз порождает уникальную тембровую магию, которую невозможно спутать ни с одним другим составом.

Программа концерта

В программе прозвучат знаменитые мелодии из культовых кинематографических произведений, ставшие частью мировой культуры. Эти темы будут звучать в новой интерпретации, придающей им глубину и драматургию:

Мелодии из «Крёстного отца» — благородная и темная тема, наполненная печатью власти и судьбы.

— благородная и темная тема, наполненная печатью власти и судьбы. Музыка из «Интерстеллара» — космический размах и холодная красота времени, подчеркиваемые органными волнами и напряжением.

— космический размах и холодная красота времени, подчеркиваемые органными волнами и напряжением. Музыка из «Титаника» — большая романтическая линия, ставшая символом любви и памяти.

— большая романтическая линия, ставшая символом любви и памяти. И другие знаковые произведения, в которых сила и лирика достигают предела выразительности.

Исполнители

На концерте выступят:

Органист: Петр Горобец

Дудукист: Ашот Петросян

Продолжительность концерта — 75 минут. Спектакль предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.