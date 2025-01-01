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Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни
Киноафиша Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни

Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер неаполитанской музыки в особняке А.А. Половцова

Неаполитанские песни, прославленные во всем мире, завораживают своей мелодичностью и насыщены темами радости, любви к солнцу и лазурному морю. Эти песни — настоящие признания в любви к Неаполю, и их популярность во многом связана с великими оперными певцами, такими как Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Корелли, Марио Ланца и Лучано Паваротти, которые включали их в свои концертные репертуары.

StageMagic приглашает вас на незабываемый концерт при свечах, который пройдет в великолепном особняке А.А. Половцова. Погружаясь в атмосферу теплой Италии, вы сможете насладиться самыми известными неаполитанскими песнями в исполнении солистов Мариинского театра.

Программа концерта

Вас ждут следующие композиции:

  • «О, солнце мое!»
  • «Вернись в Сорренто»
  • «Скажите, девушки, подружке вашей»
  • «Итальянская тарантелла»
  • «О, Мари!»
  • «Рассвет»
  • и другие.

История особняка

Дом Архитектора, в котором пройдет концерт, впечатляет контрастом неброского классического фасада и роскошных внутренних интерьеров. Уникальный декор из мрамора, ценнейшая древесина, лепка и наборный паркет — все это поражает воображение посетителей. Перед концертом вы сможете узнать больше об истории и деталях интерьера на экскурсии.

Информация о билетах

Билеты доступны в четырех категориях:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го) без экскурсии

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Обратите внимание, что если билеты с экскурсией распроданы, возможность посещения экспозиции будет недоступна.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Ждем вас на концерте, наполненном солнцем и любовью, в одном из красивейших особняков Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни

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