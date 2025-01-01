Меню
Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни
Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неаполитанские вечера в Ростове-на-Дону

Приглашаем наших дорогих зрителей окунуться в атмосферу чарующей и теплой Италии и насладиться известными неаполитанскими песнями в исполнении солистов ведущих театров Ростова-на-Дону в изысканном Зеленом зале пространства «Вокруг Центр»!

Очарование неаполитанской музыки

Неаполитанские песни любимы во всем мире! Они пронизаны чувствами радости, любви к солнцу, лазурному морю и красоте. Эти мелодии — признание в любви самому Неаполю. Своей популярностью неаполитанская музыка обязана знаменитым оперным певцам, таким как Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Корелли, Марио Ланца и Лучано Паваротти, которые включали эти произведения в свой концертный репертуар.

Программа концерта

В программе выступления зрителей ожидают такие известные произведения, как:

  • «О, солнце моё!»
  • «Вернись в Сорренто»
  • «Скажите девушке подружке вашей»
  • «Итальянская тарантелла»
  • «О, Мари!»
  • «Рассвет»
  • и многие другие.

Незабываемая атмосфера вечера

Музыка, наполненная солнцем и любовью, богатая лепнина и дворцовое убранство 19 века, сотни мерцающих свечей — вот что сделает ваш вечер незабываемым!

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность концерта — 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться незабываемыми мелодиями в восхитительной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Ростов-на-Дону, 19 сентября
Вокруг центр Ростов-на-Дону, просп. Чехова, 35/30
18:30 от 1800 ₽

Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни

