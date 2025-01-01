Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни

Неаполитанские вечера в Ростове-на-Дону

Приглашаем наших дорогих зрителей окунуться в атмосферу чарующей и теплой Италии и насладиться известными неаполитанскими песнями в исполнении солистов ведущих театров Ростова-на-Дону в изысканном Зеленом зале пространства «Вокруг Центр»!

Очарование неаполитанской музыки

Неаполитанские песни любимы во всем мире! Они пронизаны чувствами радости, любви к солнцу, лазурному морю и красоте. Эти мелодии — признание в любви самому Неаполю. Своей популярностью неаполитанская музыка обязана знаменитым оперным певцам, таким как Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Корелли, Марио Ланца и Лучано Паваротти, которые включали эти произведения в свой концертный репертуар.

Программа концерта

В программе выступления зрителей ожидают такие известные произведения, как:

«О, солнце моё!»

«Вернись в Сорренто»

«Скажите девушке подружке вашей»

«Итальянская тарантелла»

«О, Мари!»

«Рассвет»

и многие другие.

Незабываемая атмосфера вечера

Музыка, наполненная солнцем и любовью, богатая лепнина и дворцовое убранство 19 века, сотни мерцающих свечей — вот что сделает ваш вечер незабываемым!

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория A: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность концерта — 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться незабываемыми мелодиями в восхитительной обстановке!