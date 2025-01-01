Магия свечей. O sole mio. Неаполитанские песни

Приглашаем наших дорогих зрителей окунуться в атмосферу чарующей и теплой Италии и насладиться известными неаполитанскими песнями в исполнении солистов ведущих театров Ростова-на-Дону в изысканном Зеленом зале пространства «Вокруг Центр»!
Неаполитанские песни любимы во всем мире! Они пронизаны чувствами радости, любви к солнцу, лазурному морю и красоте. Эти мелодии — признание в любви самому Неаполю. Своей популярностью неаполитанская музыка обязана знаменитым оперным певцам, таким как Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Франко Корелли, Марио Ланца и Лучано Паваротти, которые включали эти произведения в свой концертный репертуар.
В программе выступления зрителей ожидают такие известные произведения, как:
Музыка, наполненная солнцем и любовью, богатая лепнина и дворцовое убранство 19 века, сотни мерцающих свечей — вот что сделает ваш вечер незабываемым!
Внимание! В продаже билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:
Продолжительность концерта — 75 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться незабываемыми мелодиями в восхитительной обстановке!