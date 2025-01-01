Магия свечей. «Новый год по-итальянски. Bella Ciao» в Оранжерее

Новогодний концерт в Оранжерее Таврического сада

В новогодние праздники команда Stage Magic приглашает зрителей на особенное музыкальное событие! Вместе с Jazz Retro Band «Близкие люди» вы сможете насладиться атмосферными джазовыми хитами и всеми любимыми песнями звезд Сан-Ремо, которые перенесут вас в солнечную Италию.

В окружении тропических растений и мерцающих огней прозвучат хиты таких известных исполнителей, как Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Adriano Celentano, Mina, Rafaella Carra и многих других. Эта атмосферная программа, наполненная чарующими джазовыми мелодиями и теплом итальянского солнца, подарит вам праздничное настроение в зимнюю пору.

О Jazz Retro Band «Близкие люди»

Jazz Retro Band «Близкие люди» был основан в 2018 году с целью играть музыку, которая по душе любителям ретро. Стилистическое многообразие коллектива включает в себя направления jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll, disco и советскую эстраду. Исполняемая музыка звучит на английском, португальском, французском и русском языках, что выделяет группу среди других джазовых коллективов Санкт-Петербурга.

Билеты и рассадка

Внимание! В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-й ряд)

Категория А (2-й и 3-й ряд)

Категория В (4, 5, 6-й ряды)

Категория C (все ряды, начиная с 7-го)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность насладиться незабываемым концертом и ощутить атмосферу настоящего джаза!