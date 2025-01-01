Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета

Новогодний вечер в особняке Серебрякова

Погрузитесь в волшебную атмосферу праздника на уникальном концерте при свечах в изысканных интерьерах особняка Серебрякова. Это событие обещает стать незабываемым вечером, где искусство и праздничный дух сливаются воедино.

Программа вечера

В программе «Новогоднего вечера» собраны подлинные жемчужины оперы и балета. Вы услышите знаменитые арии и дуэты из произведений Верди, Пуччини и других великих композиторов, исполненные блистательными солистами ведущих театров Санкт-Петербурга.

Настоящим украшением вечера станет изящное балетное искусство: трогательный «Умирающий лебедь» Сен-Санса и очаровательные номера из «Щелкунчика» Чайковского.

Экскурсия по особняку

Перед концертом гостей ждет уникальная экскурсия по парадным залам особняка. Вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная лестница. Каждый из залов имеет уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатый лепной декор. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особое очарование этому волшебному месту.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: солисты оперы и балета ведущих театров Санкт-Петербурга.

Билеты и рассадка

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до концерта. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряды, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться этим замечательным вечером!