Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета
Киноафиша Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета

Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний вечер в особняке Серебрякова

Погрузитесь в волшебную атмосферу праздника на уникальном концерте при свечах в изысканных интерьерах особняка Серебрякова. Это событие обещает стать незабываемым вечером, где искусство и праздничный дух сливаются воедино.

Программа вечера

В программе «Новогоднего вечера» собраны подлинные жемчужины оперы и балета. Вы услышите знаменитые арии и дуэты из произведений Верди, Пуччини и других великих композиторов, исполненные блистательными солистами ведущих театров Санкт-Петербурга.

Настоящим украшением вечера станет изящное балетное искусство: трогательный «Умирающий лебедь» Сен-Санса и очаровательные номера из «Щелкунчика» Чайковского.

Экскурсия по особняку

Перед концертом гостей ждет уникальная экскурсия по парадным залам особняка. Вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная лестница. Каждый из залов имеет уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатый лепной декор. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особое очарование этому волшебному месту.

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: солисты оперы и балета ведущих театров Санкт-Петербурга.

Билеты и рассадка

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до концерта.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряды, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться этим замечательным вечером!

Купить билет на концерт Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
27 декабря в 18:30 Руки вверх!
от 1190 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18 января в 18:40 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Вечер романтического джаза
12+
Джаз
Вечер романтического джаза
8 января в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше