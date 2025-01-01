Магия свечей. Новогодний вечер. Жемчужины оперы и балета

Погрузитесь в волшебную атмосферу праздника на уникальном концерте при свечах в изысканных интерьерах особняка Серебрякова. Это событие обещает стать незабываемым вечером, где искусство и праздничный дух сливаются воедино.
В программе «Новогоднего вечера» собраны подлинные жемчужины оперы и балета. Вы услышите знаменитые арии и дуэты из произведений Верди, Пуччини и других великих композиторов, исполненные блистательными солистами ведущих театров Санкт-Петербурга.
Настоящим украшением вечера станет изящное балетное искусство: трогательный «Умирающий лебедь» Сен-Санса и очаровательные номера из «Щелкунчика» Чайковского.
Перед концертом гостей ждет уникальная экскурсия по парадным залам особняка. Вы погрузитесь в историю одного из самых изысканных петербургских домов, сохранившего оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.
Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная лестница. Каждый из залов имеет уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатый лепной декор. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века, что добавляет особое очарование этому волшебному месту.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: солисты оперы и балета ведущих театров Санкт-Петербурга.
В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться этим замечательным вечером!