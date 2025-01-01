Магия свечей. Новогодний джаз. Let it Snow!

В самый волшебный период уходящего года приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создадут неповторимую атмосферу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать дух праздника!
В этом великолепии для вас выступят блистательные музыканты джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS, которые представят всеми любимые новогодние песни: Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие!
Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных особняков Петербурга, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы восхититесь великолепной парадной лестницей из белого мрамора, парадными залами, каждый из которых имеет свой цвет, резными потолками и богатым лепным декором. В нескольких залах бережно сохранились подлинные изразцовые печи XIX века.
Этот концерт станет самым элегантным предвкушением Нового года, который вы унесете с собой в сердце!
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.
Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.