Магия свечей. Новогодний джаз. Let it Snow!

Новогодний джаз в особняке Серебрякова

В самый волшебный период уходящего года приглашаем вас в роскошный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные новогодние декорации и свет сотен свечей создадут неповторимую атмосферу, чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать дух праздника!

Музыкальный подарок от JAZZ HOOLIGANS

В этом великолепии для вас выступят блистательные музыканты джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS, которые представят всеми любимые новогодние песни: Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие!

Экскурсия по особняку

Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных особняков Петербурга, сохранившему оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы восхититесь великолепной парадной лестницей из белого мрамора, парадными залами, каждый из которых имеет свой цвет, резными потолками и богатым лепным декором. В нескольких залах бережно сохранились подлинные изразцовые печи XIX века.

Элегантное празднование

Этот концерт станет самым элегантным предвкушением Нового года, который вы унесете с собой в сердце!

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS.

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда, без экскурсии. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.