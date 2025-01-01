Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее

Новогодний джаз в Таврическом саду

В Оранжерее Таврического сада пройдет вечер «Новогодний джаз. Let it snow». Это уникальное событие обещает стать настоящей жемчужиной зимнего сезона.

Музыка, которая создаст атмосферу

На мероприятии прозвучат новогодние хиты, такие как «Let It Snow», «Jingle Bells» и «Have Yourself a Merry Little Christmas». Баттл джаз-бэнда «Jazz Hooligans» пройдет среди сотен свечей, создающих неповторимое свечение, и экзотических растений, придающих мероприятию особый шарм.

Как провести вечер с пользой

Для любителей джаза и тех, кто хочет провести время в необычной обстановке, этот вечер станет отличным способом встретить Новый год. Атмосфера, наполненная звуками живой музыки и теплым светом, создаст незабываемые воспоминания.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной ночи. Пригласите друзей и наслаждайтесь прекрасным вечером под звуки знакомых мелодий!