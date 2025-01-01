Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее

Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Новогодний джаз в Таврическом саду

В Оранжерее Таврического сада пройдет вечер «Новогодний джаз. Let it snow». Это уникальное событие обещает стать настоящей жемчужиной зимнего сезона.

Музыка, которая создаст атмосферу

На мероприятии прозвучат новогодние хиты, такие как «Let It Snow», «Jingle Bells» и «Have Yourself a Merry Little Christmas». Баттл джаз-бэнда «Jazz Hooligans» пройдет среди сотен свечей, создающих неповторимое свечение, и экзотических растений, придающих мероприятию особый шарм.

Как провести вечер с пользой

Для любителей джаза и тех, кто хочет провести время в необычной обстановке, этот вечер станет отличным способом встретить Новый год. Атмосфера, наполненная звуками живой музыки и теплым светом, создаст незабываемые воспоминания.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной ночи. Пригласите друзей и наслаждайтесь прекрасным вечером под звуки знакомых мелодий!

Купить билет на концерт Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽

Фотографии

Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз Let it snow в Оранжерее

В ближайшие дни

Шедевры мирового органа при свечах
6+
Классическая музыка
Шедевры мирового органа при свечах
29 января в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
9 января в 18:30 Stage Standup Club
от 2000 ₽
Синатра под звездами «Let is snow»
6+
Джаз
Синатра под звездами «Let is snow»
29 декабря в 21:00 Планетарий
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше