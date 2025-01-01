Спектакль Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra

Новогодние хиты Фрэнка Синатры в «Особняке 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на незабываемый концерт, посвященный классическим новогодним хитам Фрэнка Синатры. В программе звучат знаменитые композиции, такие как Let it Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и множество других популярных рождественских песен.

Исполнение от L.O.V.E. JAZZ

Высококлассный джаз-бэнд L.O.V.E. JAZZ порадует зрителей душевными музыкальными сочинениями и виртуозными импровизациями. Их мастерство и любовь к джазовой музыке создадут уникальную атмосферу праздника.

Праздничная атмосфера

Старинный зал, залитый светом свечей, станет идеальным фоном для этого музыкального события. Здесь вы сможете насладиться не только прекрасной музыкой, но и уютной атмосферой, которая особенно подходит для встречи нового года.

Кому стоит посетить концерт

Концерт привлечёт внимание не только поклонников джаза и романтической музыки, но и всех, кто хочет провести Новый год в приятной обстановке и насладиться живым исполнением классики!