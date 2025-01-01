Спектакль Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra

Меню
Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra
6+
О спектакле

Новогодние хиты Фрэнка Синатры в «Особняке 1898»

Арт-пространство «Особняк 1898» приглашает вас на незабываемый концерт, посвященный классическим новогодним хитам Фрэнка Синатры. В программе звучат знаменитые композиции, такие как Let it Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и множество других популярных рождественских песен.

Исполнение от L.O.V.E. JAZZ

Высококлассный джаз-бэнд L.O.V.E. JAZZ порадует зрителей душевными музыкальными сочинениями и виртуозными импровизациями. Их мастерство и любовь к джазовой музыке создадут уникальную атмосферу праздника.

Праздничная атмосфера

Старинный зал, залитый светом свечей, станет идеальным фоном для этого музыкального события. Здесь вы сможете насладиться не только прекрасной музыкой, но и уютной атмосферой, которая особенно подходит для встречи нового года.

Кому стоит посетить концерт

Концерт привлечёт внимание не только поклонников джаза и романтической музыки, но и всех, кто хочет провести Новый год в приятной обстановке и насладиться живым исполнением классики!

Декабрь
31 декабря среда
17:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽

Фотографии

Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra

