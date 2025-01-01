Меню
Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний джаз в уникальном особняке Санкт-Петербурга

В это особенное предновогоднее время StageMagic приглашает вас на концерт при свечах «Новогодний джаз. Frank Sinatra» и увлекательную экскурсию в изысканном особняке Половцова.

В волшебный зимний вечер для вас прозвучат новогодние хиты великого романтика XX века. Исполнение возьмет на себя высококлассный бэнд JAZZ HOOLIGANS. В программе концерта самые знаменитые хиты Фрэнка Синатры: Let It Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие!

Уникальный особняк

Дом Архитектора, где пройдет концерт, находится неподалеку от Исаакиевского собора. Его хозяин, меценат Александр Александрович Половцов, привлек к работе выдающихся мастеров своего времени — архитекторов Месмахера, Брюлло и Боссе. Уникальные парадные комнаты — Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и отделанная кожей и орехом столовая прекрасно сохранили свой облик до наших дней.

Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, представляет собой подлинный шедевр, где даже двери — произведение искусства. Душевная музыка Синатры, мерцание множества свечей и великолепие парадных залов создадут атмосферу праздника. Каждый зритель получит бокал игристого в подарок, что добавит праздничного настроения и веры в то, что в Новом году все заветные мечты сбудутся!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта составит 75 минут и подходит для всех зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Если потребуется, администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, вторая — за 25 минут. Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2300 ₽
30 декабря вторник
16:30
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2500 ₽

Фотографии

Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra

