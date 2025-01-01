Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra

Новогодний джаз в уникальном особняке Санкт-Петербурга

В это особенное предновогоднее время StageMagic приглашает вас на концерт при свечах «Новогодний джаз. Frank Sinatra» и увлекательную экскурсию в изысканном особняке Половцова.

В волшебный зимний вечер для вас прозвучат новогодние хиты великого романтика XX века. Исполнение возьмет на себя высококлассный бэнд JAZZ HOOLIGANS. В программе концерта самые знаменитые хиты Фрэнка Синатры: Let It Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие!

Уникальный особняк

Дом Архитектора, где пройдет концерт, находится неподалеку от Исаакиевского собора. Его хозяин, меценат Александр Александрович Половцов, привлек к работе выдающихся мастеров своего времени — архитекторов Месмахера, Брюлло и Боссе. Уникальные парадные комнаты — Белый и Бронзовый залы, будуар с эркером, библиотека и отделанная кожей и орехом столовая прекрасно сохранили свой облик до наших дней.

Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, представляет собой подлинный шедевр, где даже двери — произведение искусства. Душевная музыка Синатры, мерцание множества свечей и великолепие парадных залов создадут атмосферу праздника. Каждый зритель получит бокал игристого в подарок, что добавит праздничного настроения и веры в то, что в Новом году все заветные мечты сбудутся!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой на стульях:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(все ряды, начиная с 4-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория B (все ряды, начиная с 4-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта составит 75 минут и подходит для всех зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Если потребуется, администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, вторая — за 25 минут. Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.