Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

Новогодний джаз в Оранжерее Таврического сада

Новогодняя пора — это всегда время волшебства и невероятных событий! Мы приглашаем вас насладиться рождественскими хитами великого романтика XX века Фрэнка Синатры под куполом вечнозеленой Оранжереи.

Среди сотен свечей и тропических растений высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит любимые всем песни Синатры: Let It Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и многое другое!

Перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок. Душевный новогодний джаз, экзотическая атмосфера Оранжереи и прекрасное настроение — что ещё нужно для хорошего начала Нового года?!

Исполнители

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд)

(1-ый ряд) Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

(2-ой и 3-ий ряд) Категория В (все ряды, начиная с 4-го ряда)

В каждой категории свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.