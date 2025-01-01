Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
Киноафиша Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний джаз в Оранжерее Таврического сада

Новогодняя пора — это всегда время волшебства и невероятных событий! Мы приглашаем вас насладиться рождественскими хитами великого романтика XX века Фрэнка Синатры под куполом вечнозеленой Оранжереи.

Среди сотен свечей и тропических растений высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит любимые всем песни Синатры: Let It Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и многое другое!

Перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок. Душевный новогодний джаз, экзотическая атмосфера Оранжереи и прекрасное настроение — что ещё нужно для хорошего начала Нового года?!

Исполнители

Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Информация о билетах

В продаже доступны билеты трех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (все ряды, начиная с 4-го ряда)

В каждой категории свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
29 декабря понедельник
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
30 декабря вторник
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 3400 ₽

Фотографии

Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

В ближайшие дни

Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
18 октября в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
Костя Кулясов. АнимациЯ - 25 лет!
18+
Рок
Костя Кулясов. АнимациЯ - 25 лет!
12 декабря в 20:00 Космонавт
от 2000 ₽
Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
30 октября в 20:00 Butcher & Banker
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше