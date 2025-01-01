Магия свечей. Новогодний джаз. Frank Sinatra в Оранжерее

Новогодняя пора — это всегда время волшебства и невероятных событий! Мы приглашаем вас насладиться рождественскими хитами великого романтика XX века Фрэнка Синатры под куполом вечнозеленой Оранжереи.
Среди сотен свечей и тропических растений высококлассный джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS исполнит любимые всем песни Синатры: Let It Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и многое другое!
Перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок. Душевный новогодний джаз, экзотическая атмосфера Оранжереи и прекрасное настроение — что ещё нужно для хорошего начала Нового года?!
Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS
В продаже доступны билеты трех категорий:
В каждой категории свободная рассадка на стульях.
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.