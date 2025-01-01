Магия свечей. Новогодние саундтреки к мультфильмам

Новогодний музыкальный вечер с LEV PIANO JAZZ BAND

В канун Нового года вы можете погрузиться в атмосферу детства и ожидания чуда в роскошном особняке Половцова. Виртуозные музыканты из бэнда LEV PIANO JAZZ BAND исполнят для вас новогодние саундтреки к любимым мультфильмам, создавая искрометное настроение!

Музыка детства

Авторские аранжировки Льва Шишкина, мощные ритмы и яркие гармонии оживят добрые воспоминания. Вы услышите мелодии из таких анимационных фильмов, как «Холодное сердце», «Зима в Простоквашино», «Новогодняя сказка» и другие горячо любимые песни праздника. Этот вечер станет незабываемым моментом, который вы запомните на весь год!

Экскурсия по уникальному особняку

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить экскурсию по интерьерам Дома Архитектора. Бронзовый зал, в котором пройдет концерт, представляет собой подлинный шедевр, где каждая деталь, включая двери, является произведением искусства. Свет проникает сквозь огромный световой плафон на потолке, создавая неповторимую атмосферу.

Особняк расположен неподалеку от Исаакиевского собора и был построен под руководством мецената Александра Александровича Половцова, который привлек талантливых архитекторов — Месмахера, Брюлло и Боссе. Уникальная архитектура сохранила великолепие парадных комнат — Белого и Бронзового залов, будуара с эркером, библиотеки и столовой, отделанной кожей и орехом.

Информация для зрителей

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Продолжительность выступления — 75 минут. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

В продаже доступны билеты четырех категорий с свободной рассадкой:

VIP (1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(1-ый ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория А (2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(2-ой и 3-ий ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория B (все ряды, начиная с 4-го) с экскурсиями за 50 минут до начала концерта

(все ряды, начиная с 4-го) с экскурсиями за 50 минут до начала концерта Категория C (все ряды, начиная с 4-го) без экскурсии

При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы. В таком случае первая группа будет запускаться за 50 минут до концерта, а вторая — за 25 минут до начала.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся талоны не дадут возможности для посещения экспозиции.

Исполнители: LEV PIANO JAZZ BAND