Магия свечей. Новогодние саундтреки из фильмов. Гарри Поттер, Один дома и не только
6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Звук Нового Года: Концерт в Арт-пространстве «Особняк 1898»

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится уникальный концерт новогодних саундтреков из популярных фильмов, включая «Гарри Поттер» и «Один дома». Этот музыкальный вечер наполнит зал знакомыми мелодиями, которые навеют воспоминания о ярких сценах из любимых кинолент.

Архитектурное наследие

Особняк, построенный по проекту архитектора Гулина, поражает эклектичным фасадом с элементами модерна. Ранее он служил местом для кинопоказов, что придаёт дополнительный шарм нынешнему событию, связанному с киноискусством.

Ведущие исполнители

Концерт будет исполнен ведущими солистами Ростова-на-Дону. Музыка из культовых фильмов обеспечит атмосферу настоящего праздника, гармонично вписываясь в рождественское настроение.

Почему стоит посетить?

Это событие подойдёт всем, кто ценит кино и его музыкальное сопровождение. Присоединяйтесь к концертной программе и насладитесь волшебством новогодних звуков!

Январь
3 января суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽

