Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только
Киноафиша Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только

Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт при свечах: волшебство новогодних мелодий

В предновогоднюю пору Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает вас на особенный концерт при свечах. На этом мероприятии вы услышите самые знаменитые саундтреки из любимых новогодних фильмов.

Волшебные мелодии

В программе концерта вас ждут волшебные темы из «Гарри Поттера», забавные мелодии из «Один дома» и другие культовые композиции. Виртуозное исполнение Льва Шишкина наполнит каждую ноту глубокими эмоциями и неповторимым звучанием, раскрывая знакомые темы с новой стороны.

Создание семейной традиции

Это не просто музыка, а саундтреки к вашим самым теплым воспоминаниям из детства, где смешиваются чувство трепетного ожидания и безудержной радости. Мы приглашаем вас создать новую семейную традицию и ощутить новогоднее чудо вместе с нами!

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнитель концерта — Лев Шишкин (Lev Piano) — известный петербургской публике как «путешественник по гармониям». Этот мультижанровый музыкант славится авторскими аранжировками для концертов Немого Кино Чарли Чаплина и активно участвует во множестве музыкальных проектов и фестивалей по всей России.

Информация о билетах

Внимание! В продаже имеются билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
21:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2700 ₽
11 января воскресенье
15:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только

В ближайшие дни

Чаплин Руж-Феерия
18+
Эстрада Вечеринка
Чаплин Руж-Феерия
10 апреля в 19:30 Чаплин-холл
от 3500 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
20 декабря в 17:00 Поправка
от 600 ₽
Большой концерт Big Baby Tape
16+
Хип-хоп
Большой концерт Big Baby Tape
25 апреля в 18:00 СК «Юбилейный»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше