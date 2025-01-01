Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только

Концерт при свечах: волшебство новогодних мелодий

В предновогоднюю пору Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает вас на особенный концерт при свечах. На этом мероприятии вы услышите самые знаменитые саундтреки из любимых новогодних фильмов.

Волшебные мелодии

В программе концерта вас ждут волшебные темы из «Гарри Поттера», забавные мелодии из «Один дома» и другие культовые композиции. Виртуозное исполнение Льва Шишкина наполнит каждую ноту глубокими эмоциями и неповторимым звучанием, раскрывая знакомые темы с новой стороны.

Создание семейной традиции

Это не просто музыка, а саундтреки к вашим самым теплым воспоминаниям из детства, где смешиваются чувство трепетного ожидания и безудержной радости. Мы приглашаем вас создать новую семейную традицию и ощутить новогоднее чудо вместе с нами!

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнитель концерта — Лев Шишкин (Lev Piano) — известный петербургской публике как «путешественник по гармониям». Этот мультижанровый музыкант славится авторскими аранжировками для концертов Немого Кино Чарли Чаплина и активно участвует во множестве музыкальных проектов и фестивалей по всей России.

Информация о билетах

Внимание! В продаже имеются билеты трёх категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

Категория VIP: 1-й ряд.

1-й ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.