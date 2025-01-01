Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только

Новогодний концерт в Оранжерее Таврического сада

В предновогоднюю пору StageMagic приглашает вас на особенный концерт в волшебной обстановке Оранжереи Таврического сада. Среди сотен свечей и тропических растений вас ждут самые знаменитые саундтреки из любимых новогодних фильмов.

Музыка, которая согревает сердце

Звучат волшебные темы из «Гарри Поттера», забавные мелодии из «Один дома» и другие культовые композиции. Виртуозное исполнение Льва Шишкина наполнит каждую ноту глубокими эмоциями, раскрывая знакомые темы с новой стороны.

Настоящее путешествие в детство

Это не просто музыка, а саундтреки к вашим самым теплым воспоминаниям, где смешиваются чувства трепетного ожидания и безудержной радости. Концерт погрузит вас в атмосферу новогоднего волшебства, где пахнет мандаринами и верой в чудо.

Создайте новую семейную традицию

Приходите разделить этот уникальный опыт и создавать новые воспоминания вместе с нами!

Подробности о билетах

В продаже доступны билеты трёх категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд

1-ый ряд Категория А: 2-ой и 3-ий ряд

2-ой и 3-ий ряд Категория В: все ряды, начиная с 4-го ряда

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.