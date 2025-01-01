Меню
Магия свечей. Новогодние хиты ABBA и не только в Оранжерее
Магия свечей. Новогодние хиты ABBA и не только в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний джаз-концерт в Оранжерее Таврического сада

Пока за окном бушует метель, вы имеете возможность окунуться в волшебную атмосферу самого необычного новогоднего концерта в сердце Санкт-Петербурга. Под сводами Оранжереи Таврического сада, среди тропических растений и мерцающих гирлянд, для вас зазвучат вечные хиты.

Музыка, которая создаст чудо

Виртуозные музыканты коллектива JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» исполнят знаменитые новогодние песни ABBA и не только! Полюбившиеся всем мелодии «Dancing Queen» и «Mamma Mia» пробудят искрометное настроение, а «Let It Snow» и «Winter Wonderland» перенесут вас в настоящую снежную сказку.

Легендарные «Happy New Year», «Last Christmas» и зажигательные «Jingle Bells» создадут ту самую атмосферу новогоднего чуда, которую мы так ждем каждый год!

Праздничный подарок для зрителей

Новогодний джаз-концерт в Оранжерее подарит вам прекрасное праздничное настроение и веру в чудеса. А перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд)
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд)
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд)
  • Категория С (все ряды, начиная с 7 ряда)

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех зрителей старше шести лет.

Декабрь
24 декабря среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
30 декабря вторник
17:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

