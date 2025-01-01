Магия свечей. Ночное барокко в особняке

Ночной концерт в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает вас на уникальный ночной концерт. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат величайшие произведения эпохи барокко в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.

Музыка барокко в исполнении VIRTUOSI

Вы услышите шедевры Иоганна Себастьяна Баха — гениального композитора, который довел до совершенства стиль барокко. Бах является непревзойдённым мастером полифонии и создателем величайших духовных и светских произведений. Его универсальное наследие стало краеугольным камнем всей западной классической музыки.

Музыка Баха сочетает в себе математическую точность, глубокую духовность и невероятную эмоциональную силу. Она остаётся актуальной и восхищает слушателей даже спустя почти 300 лет. Этот вечер — ваш шанс услышать, как музыка барокко обретает новую жизнь в светском блеске особняка!

Практическая информация

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квартет VIRTUOSI

Билеты: В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

Категория A: 2-й и 3-й ряды.

Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта: 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала.

Возрастное ограничение: Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера в одном из самых красивых мест Петербурга!