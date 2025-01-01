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Магия свечей. Ночное барокко в особняке
Киноафиша Магия свечей. Ночное барокко в особняке

Магия свечей. Ночное барокко в особняке

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ночной концерт в «Особняке Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает вас на уникальный ночной концерт. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат величайшие произведения эпохи барокко в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.

Музыка барокко в исполнении VIRTUOSI

Вы услышите шедевры Иоганна Себастьяна Баха — гениального композитора, который довел до совершенства стиль барокко. Бах является непревзойдённым мастером полифонии и создателем величайших духовных и светских произведений. Его универсальное наследие стало краеугольным камнем всей западной классической музыки.

Музыка Баха сочетает в себе математическую точность, глубокую духовность и невероятную эмоциональную силу. Она остаётся актуальной и восхищает слушателей даже спустя почти 300 лет. Этот вечер — ваш шанс услышать, как музыка барокко обретает новую жизнь в светском блеске особняка!

Практическая информация

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Квартет VIRTUOSI

Билеты: В продаже доступны билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Продолжительность концерта: 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала.

Возрастное ограничение: Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера в одном из самых красивых мест Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
22:30 от 1900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке Магия свечей. Ночное барокко в особняке

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