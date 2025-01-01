Меню
Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона
6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Вечер французского шансона в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада пройдет уникальный вечер французского шансона. Благодаря Jazz Retro Band «Близкие люди» вы сможете насладиться атмосферой Парижа и услышать самые известные композиции таких исполнителей, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф и ZAZ. В программе прозвучат хиты: «Les Champs Elysees», «Paroles», «La Vie En Rose», «Je Veux» и многие другие.

Атмосфера события будет дополнена сотнями свечей и тропическими растениями, создающими романтическое настроение. Это отличное событие для любителей французской музыки, джаза и шансона. Как писал Илья Эренбург: «Увидеть Париж и умереть» — это утверждение о красоте французской столицы остается актуальным и сегодня.

Исполнители

Концерт будет исполнен Jazz Retro Band «Близкие люди». Не упустите возможность стать частью этого атмосферного вечера!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • Категория VIP (1-ый ряд).
  • Категория А (2-ой и 3-ий ряд).
  • Категория В (4, 5, 6-й ряд).
  • Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда).

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.

Купить билет на концерт Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона

Помощь с билетами
В других городах
Январь
9 января пятница
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽

Фотографии

Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона

