Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона

Вечер французского шансона в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада пройдет уникальный вечер французского шансона. Благодаря Jazz Retro Band «Близкие люди» вы сможете насладиться атмосферой Парижа и услышать самые известные композиции таких исполнителей, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф и ZAZ. В программе прозвучат хиты: «Les Champs Elysees», «Paroles», «La Vie En Rose», «Je Veux» и многие другие.

Атмосфера события будет дополнена сотнями свечей и тропическими растениями, создающими романтическое настроение. Это отличное событие для любителей французской музыки, джаза и шансона. Как писал Илья Эренбург: «Увидеть Париж и умереть» — это утверждение о красоте французской столицы остается актуальным и сегодня.

Исполнители

Концерт будет исполнен Jazz Retro Band «Близкие люди». Не упустите возможность стать частью этого атмосферного вечера!

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий:

Категория VIP (1-ый ряд).

Категория А (2-ой и 3-ий ряд).

Категория В (4, 5, 6-й ряд).

Категория C (все ряды, начиная с 7 ряда).

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.