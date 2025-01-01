Магия свечей. Night in Paris. Вечер французского шансона

В Оранжерее Таврического сада пройдет уникальный вечер французского шансона. Благодаря Jazz Retro Band «Близкие люди» вы сможете насладиться атмосферой Парижа и услышать самые известные композиции таких исполнителей, как Мирей Матьё, Эдит Пиаф и ZAZ. В программе прозвучат хиты: «Les Champs Elysees», «Paroles», «La Vie En Rose», «Je Veux» и многие другие.
Атмосфера события будет дополнена сотнями свечей и тропическими растениями, создающими романтическое настроение. Это отличное событие для любителей французской музыки, джаза и шансона. Как писал Илья Эренбург: «Увидеть Париж и умереть» — это утверждение о красоте французской столицы остается актуальным и сегодня.
Концерт будет исполнен Jazz Retro Band «Близкие люди». Не упустите возможность стать частью этого атмосферного вечера!
В продаже доступны билеты четырех категорий:
В каждой из категорий свободная рассадка на стульях.