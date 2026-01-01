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Магия свечей. New York, New York! Джаз в особняке
Киноафиша Магия свечей. New York, New York! Джаз в особняке

Магия свечей. New York, New York! Джаз в особняке

6+
Продолжительность 85 минут
Возраст 6+

О концерте

Джазовый вечер в «Особняке 1898»

В «Особняке 1898» состоится джазовый вечер в духе большого города: с мягким свингом и красивыми мелодиями. Старинные интерьеры, свет сотен свечей и живой бэнд создают атмосферу камерного клуба.

В программе — джазовые стандарты и хиты, которые давно стали символами стиля, такие как «L.O.V.E.», «Fly Me to the Moon», «All of Me» и многие другие. Эти композиции наполнены легкостью, блеском, романтикой и городской элегантностью — музыка, под которую хочется улыбнуться и на полтора часа забыть о делах. Жемчужины джаза прозвучат в исполнении первоклассного Buon Gusto Band.

Исторический контекст

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где располагался один из первых электробиографов (первые кинотеатры), уже звучала музыка, которая теперь будет звучать для вас.

Детали спектакля

Исполнители: Buon Gusto Band.

Продолжительность концерта — 1 час 25 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. New York, New York! Джаз в особняке

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В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
20:00
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от 1500 ₽
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64

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