Магия свечей. New York, New York! Джаз в особняке

Джазовый вечер в «Особняке 1898»

В «Особняке 1898» состоится джазовый вечер в духе большого города: с мягким свингом и красивыми мелодиями. Старинные интерьеры, свет сотен свечей и живой бэнд создают атмосферу камерного клуба.

В программе — джазовые стандарты и хиты, которые давно стали символами стиля, такие как «L.O.V.E.», «Fly Me to the Moon», «All of Me» и многие другие. Эти композиции наполнены легкостью, блеском, романтикой и городской элегантностью — музыка, под которую хочется улыбнуться и на полтора часа забыть о делах. Жемчужины джаза прозвучат в исполнении первоклассного Buon Gusto Band.

Исторический контекст

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Когда-то здесь кипела торговая жизнь, а в подвале находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где располагался один из первых электробиографов (первые кинотеатры), уже звучала музыка, которая теперь будет звучать для вас.

Детали спектакля

Исполнители: Buon Gusto Band.

Продолжительность концерта — 1 час 25 минут с антрактом. Во время антракта будет работать бар. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.