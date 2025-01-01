Магия свечей. Неоклассика в ночи

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в таинственной атмосфере XIX века. Под сводами этого великолепного дворца, украшенного роскошными интерьерами, вы сможете насладиться шедеврами неоклассической музыки.
Представьте себе затемненный зал, где мерцают свечи, и в полумраке звучат проникновенные композиции от квартета VIRTUOSI. В программе концерта — произведения таких современных композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Их музыка покорила сердца миллионов, и теперь вы сможете услышать её в живом исполнении.
Людовико Эйнауди известен своими мелодиями, которые вызывают глубокие эмоции. Ханс Циммер — мастер создания музыкального сопровождения к фильмам, а Ян Тирсен прославился своими работами к известным кинокартинам. Их произведения стали неотъемлемой частью современного кинематографа.
Длительность концерта составит 75 минут. Мы рекомендуем приходить за 15 минут до начала, чтобы насладиться атмосферой особняка. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.
Для данного мероприятия предусмотрен дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:
Не упустите возможность погрузиться в мир неоклассической музыки в уникальной атмосфере особняка Серебрякова!