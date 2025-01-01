Магия свечей. Неоклассика в ночи

Ночной концерт неоклассики в особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в таинственной атмосфере XIX века. Под сводами этого великолепного дворца, украшенного роскошными интерьерами, вы сможете насладиться шедеврами неоклассической музыки.

Завораживающие мелодии от квартета VIRTUOSI

Представьте себе затемненный зал, где мерцают свечи, и в полумраке звучат проникновенные композиции от квартета VIRTUOSI. В программе концерта — произведения таких современных композиторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и Ян Тирсен. Их музыка покорила сердца миллионов, и теперь вы сможете услышать её в живом исполнении.

Феноменальные композиторы

Людовико Эйнауди известен своими мелодиями, которые вызывают глубокие эмоции. Ханс Циммер — мастер создания музыкального сопровождения к фильмам, а Ян Тирсен прославился своими работами к известным кинокартинам. Их произведения стали неотъемлемой частью современного кинематографа.

Подробности о концерте

Длительность концерта составит 75 минут. Мы рекомендуем приходить за 15 минут до начала, чтобы насладиться атмосферой особняка. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Рекомендуемый дресс-код

Для данного мероприятия предусмотрен дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты и рассадка

Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

1-ый ряд. Категория А: 2-й и 3-й ряды.

2-й и 3-й ряды. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го.

Не упустите возможность погрузиться в мир неоклассической музыки в уникальной атмосфере особняка Серебрякова!