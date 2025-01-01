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Магия свечей. Неоклассика при свечах
Киноафиша Магия свечей. Неоклассика при свечах

Магия свечей. Неоклассика при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Необыкновенная встреча с современными композиторами-неоклассиками в Петербурге

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на уникальный концерт, который состоится под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе). Это место славится своей совершенной акустикой и неповторимой атмосферой, что делает его идеальным для погружения в мир неоклассической музыки.

Звуки современности

В программе представлены произведения трех выдающихся композиторов:

  • Людовико Эйнауди (Италия) — его медитативные фортепианные пьесы гармонично сочетают минимализм и поп-эстетику. Музыка Эйнауди стала саундтреками к фильмам-хитам, таким как «1+1» и «Номадленд», передавая эмоции через простоту и акустическую глубину.
  • Макс Рихтер (Великобритания) — новатор постминимализма, который переосмысливает классику с помощью электронных текстур и документальных звуков. Его работы, такие как «Вальс с Баширом», создают гипнотические нарративы о памяти и травме.
  • Филип Гласс (США) — патриарх минимализма, чьи повторяющиеся ритмы и оперы, такие как «Эйнштейн на пляже», революционизировали современную музыку. Его саундтреки к фильмам «Часы» и «Шоу Трумана» исследуют время и человеческую психику.

Неоклассика — новое звучание классики

Неоклассика — это жанр, который объединяет академические традиции с поп- и электронной музыкой. Он делает классику эмоционально доступной благодаря минимализму, атмосферности и кинематографичности. Музыка Эйнауди, экспериментальность Рихтера и философские циклы Гласса показывают, как вечные формы обретают новый смысл в цифровую эпоху.

Подробности концерта

Исполнители: Квартет Four Seasons

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир современной музыки в сердце Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Магия свечей. Неоклассика при свечах Магия свечей. Неоклассика при свечах Магия свечей. Неоклассика при свечах Магия свечей. Неоклассика при свечах

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