Магия свечей. Неоклассика при свечах

В сезон белых ночей StageMagic приглашает вас на уникальный концерт, который состоится под величественными сводами Лютеранского собора Святых Петра и Павла (Петрикирхе). Это место славится своей совершенной акустикой и неповторимой атмосферой, что делает его идеальным для погружения в мир неоклассической музыки.
В программе представлены произведения трех выдающихся композиторов:
Неоклассика — это жанр, который объединяет академические традиции с поп- и электронной музыкой. Он делает классику эмоционально доступной благодаря минимализму, атмосферности и кинематографичности. Музыка Эйнауди, экспериментальность Рихтера и философские циклы Гласса показывают, как вечные формы обретают новый смысл в цифровую эпоху.
Исполнители: Квартет Four Seasons
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут
Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир современной музыки в сердце Петербурга!