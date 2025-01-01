Магия свечей. Неоклассика при свечах. Людовико Эйнауди

Вечер музыки Людовико Эйнауди в доме Архитектора

StageMagic приглашает вас на необыкновенную встречу с одним из самых востребованных композиторов современности — Людовико Эйнауди. Концерт состоится в особняке А.А. Половцова, известном также как Дом Архитектора, в самом центре Петербурга на Большой Морской улице.

Звуки свечей и музыки

В этот вечер вы сможете насладиться проникновенной музыкой Эйнауди, которую исполнит квартет музыкантов-виртуозов Four Seasons. Композитор, известный своими саундтреками к фильмам «1+1», «Земля кочевников», «Отец», вновь покорит сердца зрителей.

Его стиль — это удивительное сочетание классической музыки с современным электронным звучанием и этническими мотивами. Альбомы Людовико Эйнауди регулярно занимают верхние строчки чартов в категории «неоклассика», а его творчество исполняется по всему миру.

Экскурсия по Дому Архитектора

Прежде чем насладиться музыкой, у вас будет возможность пройти экскурсию по интерьерам Дома Архитектора, где вас удивит великолепие внутреннего убранства. Мрамор, золото и ценные породы древесины создают атмосферу роскоши и элегантности.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты четырех категорий с возможностью свободной рассадки на стульях:

VIP (1-й ряд) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(1-й ряд) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория А (2-й и 3-й ряд) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(2-й и 3-й ряд) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория B (все ряды, начиная с 4-го) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта

(все ряды, начиная с 4-го) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта Категория C (все ряды, начиная с 4-го) — без экскурсии

Подробная информация

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала мероприятия.

Экскурсия длится 25 минут. Если потребуется, администратор разделит зрителей на 2 группы: первая группа войдёт за 50 минут до начала концерта, вторая — за 25 минут.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, остальные билеты не предоставляют возможность для посещения экспозиции.