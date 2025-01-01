Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магия свечей. Неоклассика при свечах. Людовико Эйнауди
Киноафиша Магия свечей. Неоклассика при свечах. Людовико Эйнауди

Магия свечей. Неоклассика при свечах. Людовико Эйнауди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыки Людовико Эйнауди в доме Архитектора

StageMagic приглашает вас на необыкновенную встречу с одним из самых востребованных композиторов современности — Людовико Эйнауди. Концерт состоится в особняке А.А. Половцова, известном также как Дом Архитектора, в самом центре Петербурга на Большой Морской улице.

Звуки свечей и музыки

В этот вечер вы сможете насладиться проникновенной музыкой Эйнауди, которую исполнит квартет музыкантов-виртуозов Four Seasons. Композитор, известный своими саундтреками к фильмам «1+1», «Земля кочевников», «Отец», вновь покорит сердца зрителей.

Его стиль — это удивительное сочетание классической музыки с современным электронным звучанием и этническими мотивами. Альбомы Людовико Эйнауди регулярно занимают верхние строчки чартов в категории «неоклассика», а его творчество исполняется по всему миру.

Экскурсия по Дому Архитектора

Прежде чем насладиться музыкой, у вас будет возможность пройти экскурсию по интерьерам Дома Архитектора, где вас удивит великолепие внутреннего убранства. Мрамор, золото и ценные породы древесины создают атмосферу роскоши и элегантности.

Билеты и рассадка

В продаже доступны билеты четырех категорий с возможностью свободной рассадки на стульях:

  • VIP (1-й ряд) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория А (2-й и 3-й ряд) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория B (все ряды, начиная с 4-го) — с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • Категория C (все ряды, начиная с 4-го) — без экскурсии

Подробная информация

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Тем, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуется приходить за 30 минут до начала мероприятия.

Экскурсия длится 25 минут. Если потребуется, администратор разделит зрителей на 2 группы: первая группа войдёт за 50 минут до начала концерта, вторая — за 25 минут.

Обратите внимание: если билетов с экскурсией нет в наличии, остальные билеты не предоставляют возможность для посещения экспозиции.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2900 ₽

В ближайшие дни

Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в соборе
6+
Рок
Симфонические рок-хиты. Концерт при свечах в соборе
18 сентября в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
1 октября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Орган в Планетарии: Хэллоуин
6+
Живая музыка Вечеринка
Орган в Планетарии: Хэллоуин
31 октября в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше