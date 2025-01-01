Магия свечей. Моцарт и «его убийца». Шедевры классики

Вечер музыки в особняке Серебрякова

В залах старинного особняка Серебрякова развернется захватывающее музыкальное представление, посвященное вечной загадке: был ли Сальери убийцей Моцарта? В этот вечер пространство особняка наполнится бессмертными творениями двух великих композиторов под призрачным сиянием сотен свечей.

Музыка, переполненная страстью

Ощутите леденящую красоту и виртуозность шедевров Моцарта и его «мнимого палача» Антонио Сальери. Квартет VIRTUOSI мастерски раскроет всю глубину и драматизм их музыки — от изысканной лирики до бурных страстей.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вы сможете посетить уникальную экскурсию, которая позволит вам почувствовать дыхание истории в парадных залах XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная беломраморная парадная лестница. Каждый из парадных залов имеет свой уникальный цвет, резные и расписные потолки, а также богатое украшение лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:45.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 16:45. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 16:45.

2-й и 3-й ряды с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии в 16:45. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Экскурсия длится 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.