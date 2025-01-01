Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета

Stage Magic приглашает вас в самый центр Петербурга — в Особняк А.А. Половцова. Здесь состоится роскошный концерт при свечах «Шедевры мировой оперы и балета» и увлекательная экскурсия по интерьерам дворца.
Внешне скромный, Дом Архитектора изумляет великолепием своего внутреннего убранства. Александр Александрович Половцов, известный как меценат и государственный деятель, был человеком, искренне очарованным миром искусства. К оформлению интерьеров дворца он привлек лучших мастеров своего времени. Архитектурная выверенность и богатая отделка интерьеров мрамором, золотом и ценными породами древесины поражают роскошью и размахом.
Вечер погрузит слушателей в пучину страстей и взрывных эмоций, а также подарит невероятную красоту музыкальных произведений. В программе собраны жемчужины арий из опер Верди, Пуччини и многих других известных композиторов в исполнении солистов Мариинского театра.
Настоящим украшением вечера станет знаменитый «Умирающий лебедь» Сен-Санса и номера из «Щелкунчика» Чайковского, которые представит изящная балерина. Это будет вечер, о котором захочется рассказывать и долго вспоминать!
Солисты Мариинского театра.
В продаже доступны билеты четырех категорий:
В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Обратите внимание, что в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.
Продолжительность концерта:
Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.