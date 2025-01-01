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Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета
Киноафиша Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета

Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер шедевров мировой оперы и балета в Петербурге

Stage Magic приглашает вас в самый центр Петербурга — в Особняк А.А. Половцова. Здесь состоится роскошный концерт при свечах «Шедевры мировой оперы и балета» и увлекательная экскурсия по интерьерам дворца.

История особняка

Внешне скромный, Дом Архитектора изумляет великолепием своего внутреннего убранства. Александр Александрович Половцов, известный как меценат и государственный деятель, был человеком, искренне очарованным миром искусства. К оформлению интерьеров дворца он привлек лучших мастеров своего времени. Архитектурная выверенность и богатая отделка интерьеров мрамором, золотом и ценными породами древесины поражают роскошью и размахом.

Программа вечера

Вечер погрузит слушателей в пучину страстей и взрывных эмоций, а также подарит невероятную красоту музыкальных произведений. В программе собраны жемчужины арий из опер Верди, Пуччини и многих других известных композиторов в исполнении солистов Мариинского театра.

Настоящим украшением вечера станет знаменитый «Умирающий лебедь» Сен-Санса и номера из «Щелкунчика» Чайковского, которые представит изящная балерина. Это будет вечер, о котором захочется рассказывать и долго вспоминать!

Исполнители

Солисты Мариинского театра.

Билеты и продолжительность

В продаже доступны билеты четырех категорий:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

В каждой из категорий свободная рассадка на стульях. Обратите внимание, что в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не дадут возможности для посещения экспозиции.

Продолжительность концерта:

  • С экскурсией — 1 час 40 минут
  • Без экскурсии — 75 минут

Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00 от 2900 ₽

Фотографии

Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета

В ближайшие дни

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