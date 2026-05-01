Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Незабываемый концерт при свечах

Культурный центр «Вокруг Центр» приглашает на завораживающий концерт в историческом особняке 1898 года. Это уникальное событие объединит оперу и балет в вечерней программе, наполненной романтической атмосферой.

Программа вечера

В исполнении солистов ведущих театров Ростова-на-Дону прозвучат арии из опер Верди, Пуччини, Бизе и Рахманинова. Особое место в программе занимают шедевры классической музыки, такие как «Умирающий лебедь» Сен-Санса и изысканный Танец Феи Драже из «Щелкунчика» Чайковского, который подарит зрителям балерина Александра Жукова.

Атмосфера события

Зелёный зал «Вокруг Центра» оформлен в стиле классического особняка 19 века, что создает идеальную обстановку для наслаждения музыкой. В мерцании сотен свечей, узнаваемые мелодии звучат особенно эффектно, превращая вечер в настоящую театральную красоту.

Исторический контекст

Особняк, построенный по проекту архитектора Гулина, является настоящим памятником архитектуры и примером эклектики, сохранившим дух старого Ростова. Здесь когда-то кипела торговая жизнь, а в подвале работало знаменитое кабаре «Фортуна».

Для кого этот концерт?

Концерт рассчитан на зрителей старше 6 лет и станет отличным выбором для любителей оперы и балета, а также для тех, кто ценит необычные форматы выступлений. Продолжительность мероприятия составляет 75 минут, что позволяет легко вписать его в вечерний план.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера в «Особняке 1898»!

28 мая четверг
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽
13 июня суббота
19:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1600 ₽
